نمایشگاه فناوری بازار برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت صبح امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ما در یک سال اخیر در دولت سیزدهم کارهای بزرگی در حوزه سلامت داشتیم و بخشی از آن مربوط به کارهای پژوهشی در حوزه سلامت است.

وی عنوان کرد: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری سال دانش بنیان نامگذاری شده است حدود ۳۴۰ مرکز دانش بنیان ایجاد کرده‌ایم، گفت: در روزهای اخیر نمایشگاه فناوری بازار را نیز داشتیم که در آنجا نیز ۱۳۹۱ محصول دانش بنیان در حوزه سلامت از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به عرصه نمایش گذاشته شده است.



وزیر بهداشت با بیان اینکه حدود ۳۷۲۴ اختراع در حوزه سلامت در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور داشته‌ایم تصریح کرد: حدود ۲۵ درصد بخش دانش بنیان در کل کشور در اختیار حوزه سلامت است. در همین چارچوب ۱۱ مرکز علمی فناوری ایجاد شده و هشت مرکز رشد و جهش علمی کشور از رتبه ۱۶ به ۱۵ ارتقاء پیدا کرده و این نشان دهنده فعالیت دانشمندان در کشور است.

عین اللهی در پاسخ به سوالی در ارتباط با مشاهده شدن مواردی از سویه‌های جدید امیکرون در کشور، عنوان کرد: همانطور که اشاره کردید در یکی دو هفته پیش، سویه‌های جدید امیکرون یعنی «بی کیو وان» و «بی کیو وان وان» در کشور مشاهده شده است و این دال بر این موضوع است که این ویروس اکنون در جامعه وجود دارد. این ویروسی است که انتشار آن به سرعت انجام می‌گیرد و می‌تواند همه گیری ایجاد کند.



عین اللهی افزود: بنابراین برای پیشگیری از این موضوع بهترین راه این است که کسانی که از زدن واکسن‌شان شش ماه گذشته است، حتماً مجدداً واکسیناسیون انجام دهند. به خصوص افراد پرخطر و افراد مسن حتماً این کار را انجام بدهند. در جاهایی که فضا بسته است و احتمال آلودگی بیشتر است به مردم توصیه می‌کنیم که حتماً پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند، ماسک بزنند و فاصله اجتماعی را نیز رعایت کنند.



وی خاطرنشان کرد: طبق صحبتی که با وزیر راه داشتیم پیشنهاد ما این است که در هواپیما، اتوبوس و قطار و جاهایی که فضا بسته است به خصوص در هواپیما چون هوا خارج نمی‌شود و گردش می‌کند و اگر یک ویروس وجود داشته باشد می‌تواند همه افراد را آلوده کند حتماً مسافران ماسک بزنند.

وزیر بهداشت تصریح کرد: ما ادر حال حاضر همه نوع واکسن و در واقع پلتفرم‌ها را در کشور داریم. خوشبختانه هر شش نوع پلتفرم در کشور تولید می‌شود و در حال حاضر نزدیک به پنج میلیون واکسن کرونا ذخیره در کشور هست. امکان تولید داریم و به سرعت می‌توانیم هر چقدر که نیاز است را تولید کنیم.



عین‌اللهی در رابطه با اینکه با توجه به اینکه ما در آینده نزدیک سفرهای نوروزی را نیز در پیش رو خواهیم داشت در صورت تشدید گسترش سویه‌های جدید کرونا در کشور آیا ممکن است که قرنطینه و محدودیت‌هایی ایجاد شود؟ گفت: فکر نمی‌کنم. سیاست ما کم کردن سفرها و قرنطینه نبوده است و در این مدت نیز نشان دادیم که تقریباً همه محدودیت‌ها را برداشتیم.

وی اضافه کرد: ما از سیستم قرنطینه هوشمند استفاده می‌کنیم. بر اساس همان سامانه‌ای که وزارت کشور دارد. مثلاً برای فروش بلیت و انجام سفر برای افرادی که واکسن نزده باشند محدودیت ایجاد می‌شود و ما از این روش استفاده می‌کنیم. وزیر بهداشت گفت: همانطور که اطلاع داریم به تازگی دانشگاه علوم پزشکی تهران شعبه‌ای را در کربلا ایجاد کرده است.

وزیر بهداشت همچنین در رابطه با اینکه یک شرکت دانش بنیان در کشور اقدام به تهیه پانسمان‌هایی برای بیماران پروانه‌ای کرده است و آیا این اقدام شرکت دانش بنیان باعث می‌شود که ما از آوردن پانسمان‌های مورد نیاز این بیماران از خارج از کشور بی نیاز شویم و اینکه آیا ورود دارو و تجهیزات پزشکی در کشور مورد تحریم است؟ تصریح کرد: چون بانک‌های ما تحریم هستند، بنابراین دارو و تجهیزات هم تحریم هستند. چون ما باید پول این دارو و تجهیزات را از طریق بانک‌ها پرداخت کنیم، بنابراین با توجه به تحریم بودن بانک‌ها، تحریم شامل دارو و تجهیزات نیز هست، ولی ما از راه‌هایی که وجود داشته تا کنون توانسته‌ایم دارو و تجهیزات مورد نیاز خود را تامین کنیم.

وی در پایان بیان کرد: تولید یک شرکت دانش بنیان در حوزه سلامت و دارو وقتی به تایید سازمان غذا و دارو برسد می‌تواند در کشور عملیاتی شود و در این حوزه بحث کیفیت و کارآمدی مورد توجه ما است.