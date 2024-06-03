به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فایننشال تایمز انگلیس اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی از طرح اعلام شده توسط جو بایدن برای پایان دادن به جنگ در غزه عقب‌نشینی کرده است.

این در حالی است که کابینه جنگ رژیم صهیونیستی شامگاه گذشته (یکشنبه) برای بررسی توافق احتمالی با حماس تشکیل جلسه داد اما مسئولان نزدیک به نتانیاهو تاکید کردند که هرگونه توافق برای توقف کامل جنگ در غزه به هیچ وجه قابل قبول نخواهد بود.

فایننشال تایمز به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در دوره نخست وزیری نتانیاهو با توقف جنگ تا تحقق تمامی اهداف این رژیم موافقت نخواهد کرد.

این منابع تاکید کردند که سخنرانی بایدن برای کابینه رژیم صهیونیستی بسیار غافلگیر کننده بود هرچند که گزارش‌های منابع اسرائیلی قبل از این تاکید داشت که نتانیاهو و بنی گانتز وزیر کابینه جنگ از قبل اطلاع داشتند که بایدن در مورد توافق مبادله اسرا سخن خواهد گفت.

در همین حال منابع عبری از نگرانی صهیونیست‌ها از مخالفت نتانیاهو با طرح بایدن خبر می دهند.

در همین راستا شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از برخی مسئولین بیان کرد که نگرانی‌هایی نسبت به عدم موافقت نتانیاهو با توافق مبادله اسرا با حماس به سبب نگرانی نسبت به آینده سیاسی خود وجود دارد.