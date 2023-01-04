به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون هندبال، پس از پیگیریهای مستمر و انجام امور مرتبط به دریافت روادید لهستان برای ملیپوشان و کادر همراه در زمان معین جهت حضور در بازیهای تدارکاتی و رقابتهای قهرمانی جهان در لهستان در نهایت ویزای تعدادی از ملیپوشان و تمامی کادر همراه صادر شد اما با کارشکنی صورت گرفته تا لحظه درج این اطلاعیه همچنان ویزای محمدرضا اورعی و محمدرضا کاظمی دو ملیپوش هندبال ایران صادر نشده است.
بر همین اساس پیگیریهای مکرری از طریق وزارت امور خارجه، وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک، فدراسیون بینالمللی هندبال، فدراسیون هندبال لهستان برای صدور روادید این دو ملیپوش از سوی سفارت لهستان در ایران صورت گرفته اما متاسفانه تا کنون پاسخ قانع کننده و موجهی برای این کارشکنی داده نشده است.
با توجه به مصدومیت سید علیرضا موسوی و یونس آثاری دو ملیپوش کلیدی تیم ملی هندبال ایران، عدم صدور روادید برای دو ملیپوش تاثیرگذار دیگر تیم ملی یعنی محمدرضا اورعی و محمدرضا کاظمی کار را برای تیم ملی هندبال ایران در رقابتهای قهرمانی جهان دشوارتر خواهد کرد.
فدراسیون هندبال امیدوار است روند صدور روادید برای این دو ملیپوش هندبال ایران هرچه سریعتر انجام شود و این ملیپوشان برای حضور در بازیهای تدارکاتی و در ادامه رقابتهای قهرمانی جهان راهی لهستان شوند.
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