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۱۹ دی ۱۴۰۱، ۱۱:۳۹

از ۲۶ تا ۲۹ دی؛

یزد میزبان هفتمین جشنواره ملی تئاتر ایثار می‌شود

یزد میزبان هفتمین جشنواره ملی تئاتر ایثار می‌شود

هفتمین جشنواره ملی تئاتر ایثار با حضور ۳۱ اثر نمایشی از ۲۶ تا ۲۹ دی در استان یزد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین جشنواره ملی تئاتر ایثار با دبیری فرهاد مختاری مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران از ۲۶ تا ۲۹ دی در استان یزد برگزار می‌شود.

در این دوره از جشنواره ۱۳ اثر در بخش تئاتر صحنه‌ای و ۱۸ اثر در بخش تئاتر خیابانی اجرا می‌شود.

۳۱ اثر حاضر در هفتمین جشنواره ملی تئاتر ایثار از استان‌های آذربایجان شرقی، تهران، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کرمان، گیلان، کرمانشاه، لرستان، یزد، اصفهان، مازندران، ایلام، اردبیل، خراسان رضوی و کهگیلویه و بویراحمد هستند.

مراسم اختتامیه این دوره از جشنواره نیز روز ۲۹ دی در استان یزد برگزار می‌شود.

کد مطلب 5677494
آروین موذن زاده

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