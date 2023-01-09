به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین جشنواره ملی تئاتر ایثار با دبیری فرهاد مختاری مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران از ۲۶ تا ۲۹ دی در استان یزد برگزار میشود.
در این دوره از جشنواره ۱۳ اثر در بخش تئاتر صحنهای و ۱۸ اثر در بخش تئاتر خیابانی اجرا میشود.
۳۱ اثر حاضر در هفتمین جشنواره ملی تئاتر ایثار از استانهای آذربایجان شرقی، تهران، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کرمان، گیلان، کرمانشاه، لرستان، یزد، اصفهان، مازندران، ایلام، اردبیل، خراسان رضوی و کهگیلویه و بویراحمد هستند.
مراسم اختتامیه این دوره از جشنواره نیز روز ۲۹ دی در استان یزد برگزار میشود.
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