مذاکرات ما با ارمنستان در آمریکا یا روسیه خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «الهام علی اف»، رئیس جمهور آذربایجان روز سه شنبه گفت، جمهوری آذربایجان به آمریکا و روسیه به عنوان مکان‌های احتمالی برای مذاکره با ارمنستان نگاه می‌کند.

او در گفتگو با شبکه تلویزیونی محلی با انتقاد از مواضع فرانسه گفت: «فرانسه در واقع خود را از این روند منزوی کرده است. ما فقط آمریکا و روسیه را داریم. این بدان معناست که اکنون شاهد مکان‌های احتمالی برای گفتگو در آنجا هستیم.»

او همچنین به ارپا نیز به عنوان محل احتمالی برای مذاکرات اشاره نکرد.

رئیس جمهور آذربایجان همچنین مأموریت‌های غیرنظامی اتحادیه اروپا در ارمنستان در امتداد مرز این کشور با آذربایجان را بدون رضایت باکو به عنوان یک رویداد بسیار ناخوشایند توصیف کرد و گفت: «این امر امنیت را افزایش نمی‌دهد، برعکس، قالب مذاکرات را تضعیف می‌کند. اگر چنین بازی‌هایی پشت سر آذربایجان انجام شود، آینده آن با تردید مواجه خواهد شد.»

علی اف گفت: «نمایندگان مأموریت جدید اروپا در حال حاضر در ارمنستان هستند و با مقامات بلندپایه آنجا دیدار می‌کنند. طبق اطلاعات ما، یک هیئت بزرگ دوباره در ماه فوریه و بدون رضایت مجدد ما به آنجا اعزام خواهد شد.»

وزرای خارجه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در ماه اکتبر در لوکزامبورگ ملاقات کردند و بر انجام یک مأموریت غیرنظامی برای رسیدگی به مشکلات در مرز بین ارمنستان و آذربایجان موافقت کردند. آنها تصمیم گرفتند تا ۴۰ کارشناس اتحادیه اروپا را برای نظارت، تجزیه و تحلیل و گزارش وضعیت منطقه به سمت مرز ارمنستان اعزام کنند. این مأموریت در ۲۰ اکتبر در ارمنستان مستقر و کار خود را آغاز کرد و سپس کار خود را در ۱۹ دسامبر به پایان رساند. «جوزپ بورل»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اواخر دسامبر گفت که اتحادیه اروپا در نظر دارد یک مأموریت بلند مدت در ارمنستان مستقر کند تا صلح پایدار در قفقاز جنوبی را ترویج کند. با این حاال، جمهوری آذربایجان نشان داده که مخالف مأموریت اتحادیه اروپا در ارمنستان درباره مناقشات مرزی بدون رضایت باکو است.