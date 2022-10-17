۴۰ ناظر اروپایی در مرز ارمنستان و جمهوری آذربایجان مستقر می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی صباح، شورای اروپا امروز دوشنبه اعلام کرد که ۴۰ ناظر را در مرز ارمنستان با جمهوری آذربایجان مستقر می کند.

در بیانیه صادره از سوی اتحادیه اروپا در این خصوص آمده است که تصمیم مذکور به منظور تسهیل برقراری صلح و امنیت میان دو کشور همسایه اتخاذ شده است.

بیانیه مذکور در ادامه اضافه می کند که این مأموریت ۲ ماه طول می‌ کشد.

دور جدید درگیری ها در مرز ارمنستان و جمهوری آذربایجان در شب ۱۳ سپتامبر یعنی حدود یک ماه پیش آغاز شد و طرفین یکدیگر را به آغاز آن متهم کردند.

در آن زمان ایروان اعلام کرد که ارتش جمهوری آذربایجان با استفاده از توپخانه و پهپاد مناطق مرزی ارمنستان - مناطق گغارکونیک، وایوتس دزور، سیونیک- را هدف قرار داده است. این مناطق ربطی به قره باغ ندارند. در طرف مقابل نیز، باکو اعلام کرد که ارتش ارمنستان به سمت مواضع نظامیان جمهوری آذربایجان در مرز شلیک کرده و درگیری آغاز شده است. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان؛ ارمنستان را به قصد برهم زدن روند صلح متهم کرد و همزمان هر دو طرف از تلفات نظامی خود خبر دادند.

پیش از این «واهان هونانیان»، سخنگوی وزارت امور خارجه ارمنستان اعلام کرده بود که «آرارات میرزویان» وزیر امور خارجه کشورش در شهر ژنو با «جیحون بایراموف» وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان دیدار خواهد کرد.

۱۹ سپتامبر (۲۸ شهریور) نیز به ابتکار دولت آمریکا و با حضور «آنتونی بلینکن»، وزیر امور خارجه این کشور، وزرای امور خارجه ارمنستان و آذربایجان در حاشیه هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک با یکدیگر دیدار کردند.