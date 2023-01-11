مفاخر و مشاهیر موتور محرکه هویت جوامع هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد مخلص الائمه شامگاه سه شنبه در آئین گرامیداشت شهادت میرزا تقی خان امیرکبیر در استان مرکزی اظهار داشت: هر موجودیت زنده انسانی دارای دو شاکله فیزیکی و معنوی است و اگر این موجودیت، انسان باشد دارای یک شاکله معنوی به نام شخصیت است و اگر این موجودیت زنده، جامعه باشد، شاکله معنوی آن، هویت نام می‌گیرد که عاملی در امر تمایز جوامع از یکدیگر به شمار می‌رود.

وی افزود: اگر یک جامعه، شخص و هر موجودیت زنده، هویت و شخصیتی برقرار داشته باشد، در صورت وجود نقص در شاکله فیزیکی، به دلیل قوت در هویت و شخصیت، موجودیتی مقتدر خواهد داشت.

استاندار مرکزی ادامه داد: چنانچه هویت از جامعه گرفته شود، با وجود مؤلفه‌های برجسته فیزیکی و مادی، جامعه و موجودیتی شکننده و آسیب پذیر را شاهد خواهیم بود.

وی اضافه کرد: برای شکل دادن به مؤلفه‌های هویتی یک جامعه، عناصر متعددی همچون مفاخر و مشاهیر، نقش آفرین هستند و در واقع موتور محرکه هویت جوامع، تکیه بر مفاخر و مشاهیر و بزرگان است.

مخلص الائمه تأکید کرد: استان مرکزی با وجود آنکه به لحاظ وسعت و جغرافیایی، استانی پهناور محسوب نمی‌شود، اما از جای جای آن بزرگان بسیاری به کشور و حتی نظام بشری تقدیم شده است.

وی خاطر نشان کرد: گاهی برخی از اساتید کشور مطلع نیستند که شخصیت‌هایی چون شهید چمران، علامه عسگری و … متعلق به استان مرکزی هستند و در رأس بزرگان و مفاخر استان مرکزی، شخصیت امیرکبیر قرار دارد که در یکی از دوران‌های سیاه تاریخ ایران برای مدت کوتاهی ایفای به بهترین شکل نقش کرد و همواره در تاریخ این کشور از شخصیت امیرکبیر به نیکی یاد خواهد شد.