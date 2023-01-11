سردار سید کمال هادیان فر، رئیس پلیس راهور فراجا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی و ترافیکی کشور از رانندگان خواست تا سفرهای خود را به روزهای دیگر منتقل کنند.

وی افزود: اگر شهروندی مجبور به سفر در این روزها است بهتر است در ساعات میانی روز تردد کرده و از سفر در شب پرهیز کند.

رئیس پلیس راهور فراجا گفت: از آنجایی که جان شهروندان مهم است و سلامت آنها برای ما در اولویت قرار دارد به همکاران خود دستور داده‌ایم تا در صورتی که از ایمنی جاده‌ها مطمئن نیستند با اطلاع رسانی به شهروندان راه را مسدود و از تردد آنها خودداری کند.