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۲۱ دی ۱۴۰۱، ۸:۳۳

در گفت‌وگو با مهر اعلام شد

دستور رئیس پلیس راهور فراجا برای انسداد راه‌های ناایمن

دستور رئیس پلیس راهور فراجا برای انسداد راه‌های ناایمن

رئیس پلیس راهور فراجا گفت: با توجه به شرایط جوی به همکاران خود دستور داده‌ایم تا در صورتی که از ایمنی جاده‌ها مطمئن نیستند با اطلاع رسانی راه را مسدود کنند.

سردار سید کمال هادیان فر، رئیس پلیس راهور فراجا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی و ترافیکی کشور از رانندگان خواست تا سفرهای خود را به روزهای دیگر منتقل کنند.

وی افزود: اگر شهروندی مجبور به سفر در این روزها است بهتر است در ساعات میانی روز تردد کرده و از سفر در شب پرهیز کند.

رئیس پلیس راهور فراجا گفت: از آنجایی که جان شهروندان مهم است و سلامت آنها برای ما در اولویت قرار دارد به همکاران خود دستور داده‌ایم تا در صورتی که از ایمنی جاده‌ها مطمئن نیستند با اطلاع رسانی به شهروندان راه را مسدود و از تردد آنها خودداری کند.

کد مطلب 5679230

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