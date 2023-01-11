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۲۱ دی ۱۴۰۱، ۱۰:۰۹

تازه ترین تحولات کرانه باختری؛

مقابله رزمندگان مقاومت با یورش صهیونیست ها به جنین و نابلس +فیلم

مقابله رزمندگان مقاومت با یورش صهیونیست ها به جنین و نابلس +فیلم

جوانان فلسطینی با یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به جنین، نابلس و اردوگاه شعفاط مقابله کردند و منابع محلی از زخمی شدن یک کودک فلسطینی در حمله شهرک نشینان با سنگ در شهر الخلیل خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جوانان فلسطینی با یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به شهر «فحمه» در جنوب غربی جنین و حمله ور شدن آنها به خانه‌ای در این شهر، مقابله کردند.

این خبر در حالی است که نظامیان رژیم صهیونیستی یک جوان فلسطینی را در شهرک «صوریف» در شمال الخلیل در جریان یورش به خانه‌اش بازداشت کردند.

به گفته منابع محلی، یک کودک و یک غیرنظامی فلسطینی در حمله یک شهرک نشین با سنگ در منطقه «تل الرمیده» در الخلیل زخمی شدند. گزارش این منابع حاکی از آن است که یک شهرک نشین صهیونیست با سنگ به کودکان حمله کرده که منجر به زخمی شدن یک کودک به نام «عبد شاهین» و همچنین مصدوم شدن «عیسی عمرو» فعال فلسطینی پس از مداخله برای محافظت از کودکان شده است.

در خبری دیگر، جوانان فلسطینی با نظامیان اشغالگر در اردوگاه آوارگان «شعفاط» در شمال شرق قدس اشغالی مقابله کردند. همچنین یک جوان فلسطینی در جریان یورش صهیونیست‌ها به اردوگاه بلاطه در شرق نابلس مورد اصابت گلوله قرار گرفت و درگیری‌های مسلحانه در حین این یورش رخ داد.

نظامیان اشغالگر همچنین با هدف بازداشت یک فلسطینی به اسم «عبد الله ابو شلال» به شهر نابلس یورش بردند که این حمله به درگیری چند ساعتی با رزمندگان گردان نابلس و ناکامی صهیونیست‌ها در ربودن «ابو شلال» منجر شد. هلال احمر فلسطین اعلام کرد که در این حمله یک جوان ۲۰ ساله که از ناحیه سر دچار جراحت شدید شده بود، برای مداوا به بیمارستان «رفیدیا» منتقل شد.

این تحولات در حالی است که نظامیان صهیونیست در یورش به مناطق مختلف کرانه باختری در چند ساعت اخیر دست کم ۱۵ فلسطینی را ربودند. رزمندگان مقاومت فلسطین در واکنش به جنایات رژیم اشغالگر، روز گذشته دو مقر نظامی این رژیم را در رام الله و نابلس در کرانه باختری اشغالی هدف قرار دادند و در ۱۰ نقطه در مناطق مختلف با نظامیان صهیونیست درگیر شدند.

کد مطلب 5679328

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