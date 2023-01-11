  1. بازار
  2. بازار
۲۱ دی ۱۴۰۱، ۱۰:۲۳

نهمین نمایشگاه نهاده‌های کشاورزی با حضور شرکت اکسیر دانش آبادیس

نهمین نمایشگاه نهاده‌های کشاورزی با حضور شرکت اکسیر دانش آبادیس

 نهمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی از تاریخ ۱۹ الی ۲۲ دی‌ماه در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران دایر است.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه با حضور دکتر سید جواد ساداتی نژاد وزیر محترم جهاد کشاورزی از محصولات جدید برند آبادیس که شامل کلات آهن، آمینو اسید و فولیک اسید هستند، رونمایی شد. شرکت دانش بنیان تولیدی اکسیر دانش آبادیس، با دارابودن سابقه چند ساله در تولید محصولات دانش بنیان و حضور در نمایشگاه‌های متعدد داخل و خارج ایران، این بار حضور فعال دیگری در نهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی تهران دارد. این شرکت پس از تولید هیومیک اسید با کیفیت به فرم پرک و مایع، هم اکنون اقدام به تولید سه محصول دانش بنیان کلات آهن، آمینو اسید و فولوات پتاسیم نموده است. این سه محصول جدید با فن آوری جدید و بر پایه هیومیک اسید بوده و با معرفی و رونمایی در این نمایشگاه، به کشاورزان و باغداران و فعالان صنعت کشاورزی معرفی شده و وارد بازار می‌شود.

هیومیک اسید، این معجزه قرن کشاورزی یک کود آلی معدنی بوده که از لئوناردیت به دست آمده و پس از طی چندین مرحله فرآیند خالص سازی به فرم قابل استفاده برای ریشه گیاه در می‌آید. این کود با کمک به افزایش جذب عناصر، ریشه‌زایی را افزایش داده و کمک به رشد بهتر گیاه می‌کند. با توجه به خاصیت ویژه هیومیک اسید در کلات کردن عناصر غذایی برای گیاه، مصرف کودهای شیمیایی به مرور کاهش یافته و همین امر موجب کاهش آلودگی منایع آب و خاک می‌شود.

کلات آهن آبادیس با آنالیز ۴۰% هیومیک اسید، ۱۳% پتاسیم و ۴/۴% آهن کلات (آهن کل ۵%) دارای پایه کلات‌کننده آلی هیومیک اسید است. این محصول با جبران کمبود آهن در محصولات و کلات عناصر غذایی میکرو نیاز گیاهان را به این عناصر جبران کرده و راندمان کودها را بالا می‌برد. کلات آهن ظرفیت نگهداری آب در خاک را بالا برده و آبشویی مواد مغذی را کاهش می‌دهد. به دلیل دارابودن پتاسیم و افزایش جذب عناصر مقاومت گیاه به تنش‌ها را نیز افزایش می‌دهد.

نهمین نمایشگاه نهاده‌های کشاورزی با حضور شرکت اکسیر دانش آبادیس

آمینو پاور آبادیس با دارابودن ۳۰% آمینو اسید کل حاوی ۱۳% آمینو اسید آزاد و ۱۱% پتاسیم محلول در آب است. این محصول با بهبود میزان جذب و میزان انتقال مواد غذایی در گیاه، مقاومت گیاه را در برابر تنش‌ها بالا برده و آسیب‌های ناشی از مصرف سموم و کودهای شیمیایی را کم می‌کند. آمینوپاور آبادیس با افزایش گلدهی و تشکیل میوه و کاهش ریزش گل‌ها باعث افزایش همرسی میوه‌ها و افزایش همسانی اندازه میوه، بهبود رنگ، طعم و شکل میوه می‌شود.

فولوات پتاسیم آبادیس دارای ۷% فولویک و ۳% پتاسیم است. فولوات پتاسیم با بهبود ساختار خاک، آبشویی عناصر غذایی را کاهش داده، سرعت انتقال مواد غذایی و در دسترس‌بودن مواد غذایی را بالا برده و در نهایت کیفیت و کمیت محصول نهایی را بالا می‌برد. این محصول نیز با دارابودن پتاسیم گیاه را در برابر تنش‌های زیستی و غیر زیستی مقاوم می‌کند.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.

کد مطلب 5679369

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها