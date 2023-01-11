به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه با حضور دکتر سید جواد ساداتی نژاد وزیر محترم جهاد کشاورزی از محصولات جدید برند آبادیس که شامل کلات آهن، آمینو اسید و فولیک اسید هستند، رونمایی شد. شرکت دانش بنیان تولیدی اکسیر دانش آبادیس، با دارابودن سابقه چند ساله در تولید محصولات دانش بنیان و حضور در نمایشگاه‌های متعدد داخل و خارج ایران، این بار حضور فعال دیگری در نهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی تهران دارد. این شرکت پس از تولید هیومیک اسید با کیفیت به فرم پرک و مایع، هم اکنون اقدام به تولید سه محصول دانش بنیان کلات آهن، آمینو اسید و فولوات پتاسیم نموده است. این سه محصول جدید با فن آوری جدید و بر پایه هیومیک اسید بوده و با معرفی و رونمایی در این نمایشگاه، به کشاورزان و باغداران و فعالان صنعت کشاورزی معرفی شده و وارد بازار می‌شود.

هیومیک اسید، این معجزه قرن کشاورزی یک کود آلی معدنی بوده که از لئوناردیت به دست آمده و پس از طی چندین مرحله فرآیند خالص سازی به فرم قابل استفاده برای ریشه گیاه در می‌آید. این کود با کمک به افزایش جذب عناصر، ریشه‌زایی را افزایش داده و کمک به رشد بهتر گیاه می‌کند. با توجه به خاصیت ویژه هیومیک اسید در کلات کردن عناصر غذایی برای گیاه، مصرف کودهای شیمیایی به مرور کاهش یافته و همین امر موجب کاهش آلودگی منایع آب و خاک می‌شود.

کلات آهن آبادیس با آنالیز ۴۰% هیومیک اسید، ۱۳% پتاسیم و ۴/۴% آهن کلات (آهن کل ۵%) دارای پایه کلات‌کننده آلی هیومیک اسید است. این محصول با جبران کمبود آهن در محصولات و کلات عناصر غذایی میکرو نیاز گیاهان را به این عناصر جبران کرده و راندمان کودها را بالا می‌برد. کلات آهن ظرفیت نگهداری آب در خاک را بالا برده و آبشویی مواد مغذی را کاهش می‌دهد. به دلیل دارابودن پتاسیم و افزایش جذب عناصر مقاومت گیاه به تنش‌ها را نیز افزایش می‌دهد.

آمینو پاور آبادیس با دارابودن ۳۰% آمینو اسید کل حاوی ۱۳% آمینو اسید آزاد و ۱۱% پتاسیم محلول در آب است. این محصول با بهبود میزان جذب و میزان انتقال مواد غذایی در گیاه، مقاومت گیاه را در برابر تنش‌ها بالا برده و آسیب‌های ناشی از مصرف سموم و کودهای شیمیایی را کم می‌کند. آمینوپاور آبادیس با افزایش گلدهی و تشکیل میوه و کاهش ریزش گل‌ها باعث افزایش همرسی میوه‌ها و افزایش همسانی اندازه میوه، بهبود رنگ، طعم و شکل میوه می‌شود.

فولوات پتاسیم آبادیس دارای ۷% فولویک و ۳% پتاسیم است. فولوات پتاسیم با بهبود ساختار خاک، آبشویی عناصر غذایی را کاهش داده، سرعت انتقال مواد غذایی و در دسترس‌بودن مواد غذایی را بالا برده و در نهایت کیفیت و کمیت محصول نهایی را بالا می‌برد. این محصول نیز با دارابودن پتاسیم گیاه را در برابر تنش‌های زیستی و غیر زیستی مقاوم می‌کند.

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