مزایای کارمندان دولت در بودجه ۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار مهر، یکی دیگر از بخشهای حاشیهساز بودجه که بعضاً مورد اختلاف دولت و مجلس هم بوده موضوع قیر رایگان و تخلفهای پیرامون آن است؛ دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ایجاد شفافیت سازوکاری از طریق گردش خزانه ایجاد کرده که ضمن تأمین قیر برای جادهها روستایی و موارد مندرج در لایحه بساط حواله فروشی و سوءاستفادهها در این بخش جمع شود.
یکی از موضوعات موردتوجه افکار عمومی در بودجه معمولاً بودجه شرکتهای دولتی است؛ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برای ایجاد شفافیت در این شرکتها گامهای مهمی برداشتهشده است؛ بر این اساس تا پایان خرداد سال آینده آئیننامه انتظامبخشی، شفافسازی و ضابطهمند نمودن درآمدها و هزینههای شرکتهای دولتی تدوین و تصویب میشود. از سوی دیگر تمام حقوق و مزایای کارکنان این شرکتها هم در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور ثبت میشود.
از طرف دیگر شرکتهای دولتی در اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری خواهند کرد، همچنین با حذف حواشی و ایجاد مدیریت بهتر در این شرکتها در سال آینده درآمد دولت، ناشی از سود شرکتهای دولتی ۶۱ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
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