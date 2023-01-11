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کد مطلب 5679452
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۲۱ دی ۱۴۰۱، ۱۰:۵۸

رئیس جمهور:

تلاش کردیم که بودجه با سیاست‌های اعلامی رهبری هم خوانی داشته باشد

تلاش کردیم که بودجه با سیاست‌های اعلامی رهبری هم خوانی داشته باشد

رئیس جمهور گفت: تلاش ما این بود لایحه بودجه با سیاست‌های اعلامی رهبری هم خوانی داشته باشد.

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