دریافت 8 MB کد مطلب 5679452 https://mehrnews.com/xZhtc ۲۱ دی ۱۴۰۱، ۱۰:۵۸ کد مطلب 5679452 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۱ دی ۱۴۰۱، ۱۰:۵۸ رئیس جمهور: تلاش کردیم که بودجه با سیاستهای اعلامی رهبری هم خوانی داشته باشد رئیس جمهور گفت: تلاش ما این بود لایحه بودجه با سیاستهای اعلامی رهبری هم خوانی داشته باشد. کپی شد مطالب مرتبط رئیس جمهور لایحه بودجه ۱۴۰۲ را تقدیم مجلس کرد از رتبه بندی معلمان تا افزایش ۶۶ درصدی درآمدهای مالیاتی رویکردهای دولت در بودجه ۱۴۰۲ همخوانی سرود مداحان اهلبیت در دیدار امروز با رهبر انقلاب شهادت سردار سلیمانی، مصداق تروریسم دولتی است یک میلیون و ۸۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر می شود ما در دل یک پیچ تاریخی قرار داریم و تغییرات بزرگی درحال وقوع است روایت رهبر انقلاب از خیالهای باطل دشمن در اغتشاشات اخیر لحظه اعطای حکم فرماندهی کل فراجا به سردار رادان برچسبها مجلس شورای اسلامی شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی لایحه بودجه
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