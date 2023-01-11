دریافت 5 MB کد مطلب 5679478 https://mehrnews.com/xZhtK ۲۱ دی ۱۴۰۱، ۱۱:۱۴ کد مطلب 5679478 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۱ دی ۱۴۰۱، ۱۱:۱۴ رویکردهای دولت در بودجه ۱۴۰۲ رئیس جمهور گفت: نگاه دولت در این لایحه رشد با ثبات اقتصادی و عدالت محوری و کارآمدسازی نظام حکمرانی است. کپی شد مطالب مرتبط تلاش کردیم که بودجه با سیاستهای اعلامی رهبری هم خوانی داشته باشد توضیحات رئیسجمهور از نحوه ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس رئیس جمهور لایحه بودجه ۱۴۰۲ را تقدیم مجلس کرد پیش بینی ۳۲ هزار میلیارد تومان حقوق ورودی خودروها خودروهای بالای ۱.۵ میلیارد تومان مشمول مالیات شد برچسبها لایحه بودجه شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران
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