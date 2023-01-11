دریافت 5 MB

کد مطلب 5679478
  1. فیلم
  2. سیاست
۲۱ دی ۱۴۰۱، ۱۱:۱۴

رویکردهای دولت در بودجه ۱۴۰۲

رویکردهای دولت در بودجه ۱۴۰۲

رئیس جمهور گفت: نگاه دولت در این لایحه رشد با ثبات اقتصادی و عدالت محوری و کارآمدسازی نظام حکمرانی است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید