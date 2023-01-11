  1. استانها
  2. گیلان
۲۱ دی ۱۴۰۱، ۱۱:۴۱

با هدف مدیریت مصرف گاز؛

ادارات و بانک های استان گیلان فردا تعطیل شد

ادارات و بانک های استان گیلان فردا تعطیل شد

رشت- ادارات، نهادها، سازمان ها و بانک های استان گیلان فردا پنجشنبه ۲۲ دی ماه با هدف مدیریت مصرف گاز تعطیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، استانداری گیلان اعلام کرد: فردا (پنجشنبه) ۲۲ دی ماه ۱۴۰۱ تمامی ادارات، نهادها، سازمان‌ها و بانک‌های استان، تعطیل و پایان ساعت کاری ادارات در روز چهارشنبه (امروز) ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه و شروع فعالیت ادارات فقط در روز شنبه ۲۴ دی ماه ساعت ۸:۳۰ دقیقه اعلام شده است.

تمامی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای استان و همچنین شعب بانک‌های عامل موظفند نسبت به خاموش نمودن تمامی سیستم‌های گرمایشی و موتورخانه‌ها، یک ساعت قبل از خروج کارمندان اقدام کنند.

به منظور پایش عملکرد دستگاه‌ها و نهادها به مفاد این اطلاعیه، تیم‌های بازرسی قرارگاه جهادی شرکت گاز تشکیل و تخلفات احتمالی گزارش می‌شود.

کد مطلب 5679528

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها