ادارات و بانک های استان گیلان فردا تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، استانداری گیلان اعلام کرد: فردا (پنجشنبه) ۲۲ دی ماه ۱۴۰۱ تمامی ادارات، نهادها، سازمان‌ها و بانک‌های استان، تعطیل و پایان ساعت کاری ادارات در روز چهارشنبه (امروز) ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه و شروع فعالیت ادارات فقط در روز شنبه ۲۴ دی ماه ساعت ۸:۳۰ دقیقه اعلام شده است.

تمامی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای استان و همچنین شعب بانک‌های عامل موظفند نسبت به خاموش نمودن تمامی سیستم‌های گرمایشی و موتورخانه‌ها، یک ساعت قبل از خروج کارمندان اقدام کنند.

به منظور پایش عملکرد دستگاه‌ها و نهادها به مفاد این اطلاعیه، تیم‌های بازرسی قرارگاه جهادی شرکت گاز تشکیل و تخلفات احتمالی گزارش می‌شود.