عملیات احداث ۵۱۰ واحد نهضت ملی مسکن در ارومیه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی در این مراسم گفت: اجرای طرح نهضت ملی مسکن با جدیت دنبال میشود تا روند کار به نحو شایسته انجام گیرد.
یاسر رهبردین اضافه کرد: تأمین مسکن، برای آحاد مختلف مردم در اولویت است تا مردم دغدغه مسکن نداشته باشند.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی در این مراسم اظهار کرد: برای احداث این تعداد واحد مسکونی، ۲ هکتار زمین توسط ارتش در قالب خودمالکی، آماده شده است.
سید محسن حمزه لو با اشاره به اینکه طرح نهضت ملی مسکن زمینه خانهدار شدن اقشار مختلف جامعه به ویژه نیروهای مسلح واجد شرایط را فراهم میکند، ادامه داد: این پروژه در قالب طرح مهر ولایت ویژه ارتش اجرا میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی اضافه کرد: در تلاش هستیم از طریق مشارکت با دستگاهها در حوزه تأمین و ساخت واحدهای مسکونی دغدغه تأمین مسکن عمومی را کاهش دهیم.
حمزهلو گفت: حدود ۱۷۰ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن در آذربایجان غربی وجود دارد که تاکنون حدود ۳۳ هزار متقاضی تأیید نهایی شدند.
تفاهمنامه همکاری بین وزارت دفاع و پشتیبانی و نیروهای مسلح و وزارت راه و شهرسازی با موضوع ساخت و تأمین کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح در راستای اجرای منویات فرماندهی معظم کل قوا و نیز سیاستهای حمایتی دولت و اهمیت موضوع مسکن در اقتصاد خانواده و رونق تولید منعقد شده است.
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