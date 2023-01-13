پیشنهادات میانجیگری بحران اوکراین صادقانه و قابل اعتماد نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «الکسی پولیشچوک»، مدیر بخش دوم کشورهای مستقل مشترک المنافع در وزارت خارجه روسیه در گفتگویی اعلام کرد که اوکراین سلاحی در دست غرب است و روسیه عملاً نه در برابر اوکراین، بلکه در برابر شرکت نظامی-صنعتی اوکراین و ناتو ایستاده است.

این دیپلمات روسی خاطرنشان کرد: در همین حال، پیشنهادهای میانجیگری متعددی برای حل و فصل بحران اوکراین وجود دارد که تعداد این پیشنهادها در حال حاضر به حدود ۲۰ مورد رسیده است، اما متأسفانه، هیچکدام از این پیشنهادات صادقانهو شایسته اعتماد نیستند، چون این پیشنهادها به کشورهایی مربوط می‌شود که تحریم‌های غیرقانونی علیه روسیه اعمال کرده‌اند و به اوکراین تسلیحات می‌رسانند و در نتیجه خودشان یک طرف درگیری هستند.»

از سوی دیگر، وزارت دفاع روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که نیروهای این کشور طی یک روز بیش از ۲۳۰ نظامی اوکراینی را در چهار محور کشته و جنگنده‌های این کشور یک هواپیمای سوخو -۲۵ اوکراینی را در حریم هوایی دونتسک سرنگون کردند.

«ایگور کوناشنکوف» سخنگوی وزارت دفاع روسیه در گزارش روزانه درباره تازه‌ترین تحولات عملیات ویژه نظامی در اوکراین اعلام کرد که تلفات ارتش اوکراین در محور کوبیانسک (شمال لوهانسک) از ۳۰ کشته فراتر رفت که در آن ۵ گروه خرابکار و جاسوسی ظرف یک روز منهدم شد و در محور «کراسنی لیمان» هم ۱۰۰ نظامی اوکراینی از پا درآمدند.

وی افزود: همزمان با ادامه عملیات تهاجمی روسیه، تلفات نیروهای اوکراینی در محور دونتسک به ۷۰ کشته و در محور جنوب دونتسک جنوبی به ۳۰ کشته رسید.