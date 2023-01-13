محمدمهدی احمدی رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل و مسافر کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای رفاه حال شهروندان و سهولت در استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، بیش از ۵۰۰ تاکسی در شهر کرمانشاه به کارت‌خوان مجهز شدند.

وی افزود: با این شرایط زمینه حذف کرایه‌های نقدی فراهم خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل و مسافر کرمانشاه تصریح کرد: رانندگان می‌توانند با ارائه معرفی نامه از شرکت تعاونی تاکسیرانی می‌توانند برای دریافت دستگاه کارتخوان به صورت قرض‌الحسنه با بازپرداخت یک ساله اقدام کنند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: بیش از ۷ هزار دستگاه تاکسی در سطح شهر کرمانشاه مشغول فعالیت هستند.