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۲۳ دی ۱۴۰۱، ۲۱:۴۷

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل و مسافر کرمانشاه خبر داد؛

تجهیز بیش از ۵۰۰ تاکسی در کرمانشاه به کارت‌خوان

تجهیز بیش از ۵۰۰ تاکسی در کرمانشاه به کارت‌خوان

کرمانشاه- رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل و مسافر کرمانشاه از تجهیز بیش از ۵۰۰ تاکسی در کرمانشاه به کارت‌خوان خبر داد.

محمدمهدی احمدی رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل و مسافر کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای رفاه حال شهروندان و سهولت در استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، بیش از ۵۰۰ تاکسی در شهر کرمانشاه به کارت‌خوان مجهز شدند.

وی افزود: با این شرایط زمینه حذف کرایه‌های نقدی فراهم خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل و مسافر کرمانشاه تصریح کرد: رانندگان می‌توانند با ارائه معرفی نامه از شرکت تعاونی تاکسیرانی می‌توانند برای دریافت دستگاه کارتخوان به صورت قرض‌الحسنه با بازپرداخت یک ساله اقدام کنند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: بیش از ۷ هزار دستگاه تاکسی در سطح شهر کرمانشاه مشغول فعالیت هستند.

کد مطلب 5681525

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