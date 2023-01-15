به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال مردان ایران شنبه شب ۲۴ دی ماه در دومین دیدار تود در بیست و هشتمین دوره مسابقات قهرمانی جهان برابر تیم قدرتمند مونته نگرو ۳۴ بر ۳۱ شکست خورد.
ووسلین وویوویچ سرمربی تیم ملی هندبال ایران در نشست خبری بعد از این بازی گفت: ابتدا از ژوران روگانوویچ تشکر میکنم، آنها تیم بهتری بودند. من به بازیکنانم افتخار میکنم، آنها ۶۰ دقیقه تلاش کردند اما یک بازیکن در تیم مونتهنگرو که هم فامیلی من هم هست، تیم من را اذیت کرد.
وی افزود: امتیاز بسیار بزرگی برای ما بود و فکر میکنم پس از بازی شیلی و اسپانیا که تکلیف گروهها را مشخص خواهد کرد، در ادامه ما تلاش میکنیم تا از حضور در مسابقات قهرمانی جهان لذت ببریم.
وویوویچ افزود: ما دو بازیکن مصدوم در تیم ملی داریم، من شگفت زده هستم و بازیکنانم افتخار میکنم. شهاب صادقزاده که دقایقی در این بازی حضور داشت، عملکرد او را باز هم در بازی بعدی خواهیم دید.
سرمربی تیم ملی هندبال مردان ایران اضافه کرد: در نیمه اول گلهای زیاد رد و بدل شد. اما نباید فراموش کنیم که ما بازیکنان جوانی داریم که این رقابتها اولین تجربه آنها در مسابقات قهرمانی جهان است و تجربه بسیار بزرگی برای آنها خواهد بود.
وی بیان کرد: همه بازیکنان شانس دارند که برای حضور در بازی انتخاب شوند. ما تلاش میکنیم که خوب شویم و قطعاً میخواهیم از حضور در این رقابتها لذت ببریم.
ووسلین در پاسخ به این سوال از بازی مقابل تیم ملی کشور خود چه احساسی دارد بیان کرد: احساسات بسیار زیادی دارم و افتخار میکنم که اهل مونتهنگرو هستم. امیدوارم که بازی به بازی بهتر شوند. لحظه بسیار احساسی بود وقتی سرود ملی کشورم را میشندیم و موقعیت خوبی برای من نبود. اما بازی تمام شده است و باید ببینیم در بازی بعدی چه اتفاقی خواهد افتاد
هندبالیست های ایران که در گروه اول دور مقدماتی با تیم های شیلی، مونته نگرو و اسپانیا هم گروه هستند پیش از این برابر شیلی پیروز شده و قرار است دوشتبه شب ۲۶ دی ماه در آخرین دیدار مرحله گروهی به مصاف تیم اسپانیا بروند.
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