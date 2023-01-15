ترکیه: تداوم جنگ اوکراین، موجب خستگی مردم اروپا خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، ابراهیم کالین، سخنگوی دولت ترکیه در گفت‌وگو با خبرگزاری «تاس» می‌گوید هر گونه طرح صلحی برای جنگ اوکراین اگر شامل نظرات روسیه نشود، محکوم به شکست است.

وی در این‌باره گفت: هر گونه طرح صلحی برای اوکراین باید نظرات روسیه را نیز شامل شود؛ اما اروپا و آمریکا هم باید در حصول چنین راه‌حلی مشارکت کنند.

به گفته ابراهیم کالین، طرف‌های جنگ سرانجام سر میز مذاکره خواهند نشست؛ منتهی پس از تلفات و خسارت زیاد و آنچه خستگی جنگ گفته می‌شود.

وی همچنین خطاب به سران اروپا افزود: هر چقدر جنگ در اوکراین ادامه یابد، اروپا و مردمش از جنگ خسته شده و خواهند گفت که دیگر نمی‌خواهیم از اوکراین حمایت کنیم.

اخیراً دولت ترکیه تلاش دارد نقش میانجی بین اوکراین و روسیه بازی و دیدگاه‌های سران دو طرف را برای کاهش تنش‌ها و ارائه طرح‌های صلح به هم نزدیک کند.

دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین هفته پیش اعلام کرد تا زمانی که مبحث مذاکره با روسیه در قانون اوکراین ممنوع بوده یا غرب به کی‌یف اجازه انعطاف درباره این موضوع را ندهد، هیچ دورنمایی برای مذاکرات صلح وجود ندارد.

پسکوف در واکنش به اظهارات مولود چاووش‌اوغلو، وزیر خارجه ترکیه درباره اینکه روسیه به مذاکرات با اوکراین تمایل دارد، گفت: در شرایطی که رئیس جمهور اوکراین تحت قانون این کشور از تماس یا به نوعی ارتباط با ما منع بوده و زمانی که غرب مشخصاً به کی‌یف اجازه انعطاف‌پذیری نمی‌دهد، هیچ دورنمایی برای مذاکرات صلح در این مقطع وجود ندارد. روسیه همواره آماده حل و فصل مسائل از طریق مذاکره بوده و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به دفعات گفته است که ما همچنان برای این کار آماده‌ایم. البته که ترجیح می‌دهیم که از طریق صلح و مجاری دیپلماتیک به اهدافمان برسیم.

چاووش‌اوغلو، سه‌شنبه گذشته گفته بود که از طرح پیشنهادی قبلی ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین برای توافق صلح، حمایت می‌کند.

نشریه وال‌استریت ژورنال ۲۲ دسامبر ۲۰۲۲( اول دی) به نقل از منابع آمریکایی و اروپایی مدعی شد که کی‌یف در حال کار روی جزئیات نهایی طرح صلح پیشنهادی خود بوده و احتمالاً فوریه امسال رونمایی خواهد شد. زلنسکی پیش‌تر گفته بود که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا از ابتکار اوکراین برای برگزاری اجلاس جهانی صلح به منظور بحث و بررسی پیشنهادات اوکراین حمایت کرده است.

مقامات روسیه بارها هشدار داده‌اند که هرگونه «طرح صلح» درباره اوکراین باید بر پایه واقعیات جدید تدوین شود که از جمله آن می‌توان به الحاق چهار منطقه (زاپروژیا، خرسون، دونتسک و لوهانسک) به مسکو اشاره کرد.