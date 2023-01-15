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۲۵ دی ۱۴۰۱، ۱۰:۰۶

مدیر جهاد کشاورزی تربت حیدریه اعلام کرد؛

گستردگی خسارت یخبندان به مزارع زعفران و باغات تربت‌حیدریه

گستردگی خسارت یخبندان به مزارع زعفران و باغات تربت‌حیدریه

تربت حیدریه ـ مدیر جهاد کشاورزی تربت‌حیدریه گفت: بر اساس برآوردهای اولیه خسارت یخبندان به مزارع و باغات این شهرستان به ویژه در مزارع زعفران گسترده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمدی اظهارکرد: اثر مخرب یخبندان در جلگه «رخ» تربت حیدریه است و سرمای ۲۰ درجه زیر صفر به مزارع زعفران، گندم، جو و باغات انار این منطقه خسارت وارد کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی تربت‌حیدریه با بیان اینکه مزارع زعفران تربت حیدریه خسارت جدی از یخبندان اخیر متحمل شده اند، بیان کرد: کارشناسان جهاد کشاورزی با حضور میدانی در مزارع و باغات شهرستان رقم دقیق خسارات وارده را برآورد خواهند کرد و آن دسته از کشاورزانی که محصولات خود را بیمه کرده باشند، غرامت می‌گیرند.

وی افزود: از مجموع ۸۱ واحد مرغداری فعال در شهرستان ۴۳ مورد قبل از سرمای اخیر جوجه ریزی داشتند که با اقداماتی نظیر تأمین سوخت جایگزین با مشکلات کمتری مواجه شدند.

کد مطلب 5682672

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