به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمدی اظهارکرد: اثر مخرب یخبندان در جلگه «رخ» تربت حیدریه است و سرمای ۲۰ درجه زیر صفر به مزارع زعفران، گندم، جو و باغات انار این منطقه خسارت وارد کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی تربت‌حیدریه با بیان اینکه مزارع زعفران تربت حیدریه خسارت جدی از یخبندان اخیر متحمل شده اند، بیان کرد: کارشناسان جهاد کشاورزی با حضور میدانی در مزارع و باغات شهرستان رقم دقیق خسارات وارده را برآورد خواهند کرد و آن دسته از کشاورزانی که محصولات خود را بیمه کرده باشند، غرامت می‌گیرند.

وی افزود: از مجموع ۸۱ واحد مرغداری فعال در شهرستان ۴۳ مورد قبل از سرمای اخیر جوجه ریزی داشتند که با اقداماتی نظیر تأمین سوخت جایگزین با مشکلات کمتری مواجه شدند.