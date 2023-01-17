  1. سیاست
  2. مجلس
۲۷ دی ۱۴۰۱، ۱۶:۵۴

با رأی اعضای کمیسیون تلفیق؛

کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تصویب شد

کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تصویب شد

اعضای کمیسیون تلفیق، کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را به تصویب رساندند.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز (سه‌شنبه ۲۷ دی ماه) جلسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برگزار شد و پس از آنکه نمایندگان مخالف و موافق نظراتشان را بیان کردند، کلیات لایحه بودجه رأی‌گیری شد.

بر این اساس، کلیات لایحه بودجه سال آینده با ۲۸ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع در کمیسیون تلفیق تصویب شد.

با تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در کمیسیون تلفیق، گزارش این کمیسیون به صحن علنی ارجاع می‌شود تا در دستورکار جلسه روز یکشنبه (۲ بهمن ماه) مجلس قرار گیرد. در صورت تصویب کلیات بودجه در مجلس، کمیسیون تلفیق وارد بررسی جزئیات لایحه بودجه می‌شود.

کد مطلب 5685083
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه