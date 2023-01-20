آب پاکی آمریکا روی دست اوکراین؛ خبری از تانک نیست!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در شرایطی که اوکراین چشم انتظار تانک‌های نظامی از غرب است، اما آمریکا همچنان درخواست اوکراین برای ارسال تانک را نادیده می‌گیرد، از ان جهت که مبادا اوکراین جنگ را به خاک روسیه بکشاند.

در همین ارتباط نیز «لوید آستین»، وزیر دفاع آمریکا روز جمعه گفت که در رابطه با ارائه تانک‌های آمریکایی آبرامز به اوکراین هیچ تصمیمی گرفته نشده است.

اوکراین طی چند هفته گذشته بارها از آلمان هم خواسته بود تا مجوز واگذاری تانک‌های لئوپارد۲ خود را به دیگر کشورها بدهد، اما آلمان با نگرانی از این کار هرگونه واگذاری تانک‌های لئوپارد را منوط به اقدام مشابه از سوی آمریکا عنوان کرده بود و از آمریکا خواسته بود تا برای اوگذاری تانک، ابتدا واشنگتن پیش قدم شود.

اکنون اما وزیردفاع آمریکا پس از هشتمین نشست گروه دفاعی اوکراین در آلمان به خبرنگاران گفت: «هیچ ارتباطی بین تهیه تانک‌های آبرامز و تهیه تانک‌های لئوپارد آلمان وجود ندارد و دو کشور به صورت مستقل تصمیم گیری خواهند کرد.»

آستین با رد واگذاری تانک‌های آمریکایی آبرامز به عنوان تانک‌های مورد درخواست اوکراین، افزود که آمریکا به جای تمرکز بر تانک‌های آبرامز برای اوکراین، در حال حاضر مشغول کمک به کیف برای آماده شدن برای یک ضد حمله بهاری علیه نیروهای روسی است.

روز پنجشنبه، «سابرینا سینگ»، معاون سخنگوی پنتاگون گفته بود که ایالات متحده معتقد است با توجه به هزینه‌های بالای نگهداری تانک‌های آبرامز به اوکراین، واگذاری این تانک‌ها به اوکراین منطقی نیست.

موفقیت‌های ارتش روسیه در هفته‌های اخیر، از جمله تصرف شهر کلیدی سولدار اوکراین در منطقه دونباس، بحث‌ها را در محافل حاکم غربی در مورد نیاز به تأمین سلاح‌های سنگین و مهم‌تر از جمله تانک‌ها برای کیف را تشدید کرده است. تعدادی از کشورهای اروپایی از جمله لهستان آمادگی خود را برای ارسال تانک‌های سنگین خود به اوکراین در صورت پیروی سایر کشورها اعلام کرده‌اند. انگلیس هم پیش از این از اعزام ۱۴ دستگاه تانک چلنجر ۲ به اوکراین خبر داده بود.