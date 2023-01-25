واکنش پنتاگون به ادعای ارسال جنگنده اف۱۶ آمریکا به اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، پننتاگون ارسال هواپیماهای جنگی به اوکراین را رد کرد. در همین ارتباط نیز «پاتریک رایدر» سخنگوی وزارت دفاع آمریکا موسوم به پنتاگون به خبرنگاران گفت که نمی‌تواند ادعاهای اوکراین مبنی بر آمادگی آمریکا برای ارسال جنگنده‌های پیشرفته را تائید کند.

رایدر در این ارتباط افزود: «در مورد ارائه هواپیمای جنگی توسط ایالات متحده من چیزی برای اعلام در این زمینه ندارم. ما در حال حاضر هیچ خلبان اوکراینی که در ایالات متحده آموزش ببنید، نداریم و تحویل جنگنده به اوکراین از سوی آمریکا فقط در حد حرف‌های رسانه‌ای است نه چیز بیشتری.»

وی افزود: «همانطور که همیشه گفته‌ایم، ما به گفتگوی قوی با اوکراینی‌ها در مورد نیازهای دفاعی آن‌ها که شامل نیازهای تسلیحخاتی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت می‌شود، ادامه خواهیم داد.»

این در حالی است که، شبکه تلویزیونی الجزیره اعلام کرد که «جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه تصمیم خود را در مورد تحویل تانک‌های آبرامز به دولت کیف اعلام خواهد کرد.

این کانال تلویزیونی گزارش داد: «رئیس جمهور بایدن تصمیم خود را برای تهیه تانک‌های آبرامز به اوکراین در روز چهارشنبه اعلام خواهد کرد.»

پیش از این، کاخ سفید با اشاره به موضوع ارسال تانک‌های آمریکایی آبرامز به اوکراین اعلام کرده بود که وزارت دفاع آمریکا ارسال این تانک‌ها را رد نکرده است. ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید در این ارتباط گفت که پنتاگون هرگز ارسال تانک‌های جنگی آبرامز به اوکراین را از میان گزینه‌های خود حذف نکرده، هرچند در حال حاضر چنین تصمیمی هنوز اتخاذ نشده است.

ژان پیر گفت: همیشه درباره موضوع تانک‌های برای اوکراین چالش‌هایی وجود داشته است.

این موضع گیری سخنگوی کاخ سفید همزمان با آن اعلام شده است که وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، اعلام کرد که از گزارش رسانه‌ها درباره تهیه تانک‌های آمریکایی آبرامز برای اوکراین آگاه است، اما در این زمان چیزی برای گفتن ندارد.

پنت رایدر، سخنگوی پنتاگون در نشست خبری این وزارتخانه بدون آنکه تصمیم آمریکا برای تحویل تانک به اوکراین را رد کند، گفت: «من از گزارش مطبوعاتی آگاه هستم که گفته شده ایالات متحده در نظر دارد تانک‌های آبرامز را به اوکراین ارائه دهد، اما من در این ارتباط هیچ توضیحی ندارم.»

پیشتر برخی منابع مطلع از تعلل آمریکا در ارسال تانک‌های جنگی به اوکراین خبر داده بودند و یک مقام ارشد دولت آمریکا در اظهاراتی عنوان کرده بود که مقامات ارشد ایالات متحده به اوکراین توصیه کرده‌اند تا رسیدن تسلیحات نظامی جدید از آمریکا، در فکر شروع یک حمله بزرگ علیه نیروهای روسیه نباشند و این کار را تا استقرار تجهیزات نظامی جدید و اتمام آموزش آنها متوقف کنند.

در شرایطی که اوکراین چشم انتظار تانک‌های نظامی از غرب است، این مقام دولتی آمریکا، که نخواست نامش فاش شود، در صحبت‌های خود گفت که ایالات متحده در میانه اختلافات با آلمان بر سر ارسال تانک به اوکراین، به تصمیم خود مبنی بر عدم ارسال تانک‌های آبرامز به اوکراین در حال حاضر پایبند است.

به گفته این مقام دولت آمریکا، اعتقاد در واشنگتن بر این است که اوکراین منابع تسلیحاتی قابل توجهی را برای دفاع از شهر باخموت صرف کرده است، اما به احتمال زیاد، روس‌ها در نهایت اوکراینی‌ها را از آن شهر بیرون کنند و بر این شهر مسلط می‌شوند.

در همین ارتباط نیز «لوید آستین»، وزیر دفاع آمریکا روز جمعه گفت که در رابطه با ارائه تانک‌های آمریکایی آبرامز به اوکراین هیچ تصمیمی گرفته نشده است.

اوکراین طی چند هفته گذشته بارها از آلمان هم خواسته بود تا مجوز واگذاری تانک‌های لئوپارد۲ خود را به دیگر کشورها بدهد، اما آلمان با نگرانی از این کار هرگونه واگذاری تانک‌های لئوپارد را منوط به اقدام مشابه از سوی آمریکا عنوان کرده بود و از آمریکا خواسته بود تا برای اوگذاری تانک، ابتدا واشنگتن پیش قدم شود.

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