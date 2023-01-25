هلند هم در حال بررسی ارسال تانک های لئوپارد به اوکراین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «مارک روته»، نخست وزیر هلند گفت که این کشور در حال بررسی تأمین تانک‌های آلمانی لئوپارد برای اوکراین است که قبلاً از آلمان اجاره کرده بود.

روته گفت: «ما این تانک‌ها را اجاره کردیم، به این معنی که می‌توانیم آنها را دوباره بخریم و به اوکراین اهدا کنیم.»

نخست وزیر هلند گفت: «اگر تأمین تانک به اوکراین در یک بسته همزمان با کشورهای دیگر مانند فنلاند و پرتغال انجام شود، هلند آماده بررسی این موضوع است.»

در حال حاضر دولت آلمان اعلام کرده که تصمیم دارد تا تانک‌های لئوپارد را به اوکراین ارسال کند. موافقت صدراعظم آلمان برای ارسال تانک‌های آلمانی لئوپارد به اوکراین بدنبال فشارهای زیاد روی آلمان برای اعلام موافقت با ارسال این تانک‌ها به اوکراین صورت می‌گیرد. مدل تانک‌های لئوپارد، سری آ ۶۲ عنوان شده است.

این در حالی است که «تینو چروپالا»، رهبر حزب اپوزیسیون آلترناتیو برای آلمان (AfD) تصمیم صدراعظم را غیرمسئولانه و خطرناک خواند و افزود که ارسال تانک به کیف دزدی پارلمان است و خطر کشیده شدن آلمان به درگیری مستقیم با روسیه را چند برابر می‌کند.

همچنین «لئونید اسلوتسکی»، قانونگذار روس نیز به نوبه خود گفت که تصمیم برای ارسال تانک‌های آلمانی به اوکراین به این معنی است که وضعیت در میدان نبرد باعث نگرانی شدید در میان کشورهای غربی شده است. وی با بیان اینکه این اولین بار نیست که آلمان تانک برای جنگ با روسیه می‌فرستد، افزود: ارسال تانک‌ها هیچ کمکی به درگیری نخواهد کرد و مسکو در این جنگ پیروز خواهد شد.

شبکه تلویزیونی الجزیره اعلام کرد که «جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا نیز روز چهارشنبه تصمیم خود را در مورد تحویل تانک‌های آبرامز به دولت کیف اعلام خواهد کرد.

این کانال تلویزیونی گزارش داد: «رئیس جمهور بایدن تصمیم خود را برای تهیه تانک‌های آبرامز به اوکراین در روز چهارشنبه اعلام خواهد کرد.»

پیش از این، کاخ سفید با اشاره به موضوع ارسال تانک‌های آمریکایی آبرامز به اوکراین اعلام کرده بود که وزارت دفاع آمریکا ارسال این تانک‌ها را رد نکرده است. ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید در این ارتباط گفت که پنتاگون هرگز ارسال تانک‌های جنگی آبرامز به اوکراین را از میان گزینه‌های خود حذف نکرده، هرچند در حال حاضر چنین تصمیمی هنوز اتخاذ نشده است.

ژان پیر گفت: همیشه درباره موضوع تانک‌های برای اوکراین چالش‌هایی وجود داشته است.

این موضع گیری سخنگوی کاخ سفید همزمان با آن اعلام شده است که وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، اعلام کرد که از گزارش رسانه‌ها درباره تهیه تانک‌های آمریکایی آبرامز برای اوکراین آگاه است، اما در این زمان چیزی برای گفتن ندارد.

پنت رایدر، سخنگوی پنتاگون در نشست خبری این وزارتخانه بدون آنکه تصمیم آمریکا برای تحویل تانک به اوکراین را رد کند، گفت: «من از گزارش مطبوعاتی آگاه هستم که گفته شده ایالات متحده در نظر دارد تانک‌های آبرامز را به اوکراین ارائه دهد، اما من در این ارتباط هیچ توضیحی ندارم.»

پیشتر برخی منابع مطلع از تعلل آمریکا در ارسال تانک‌های جنگی به اوکراین خبر داده بودند و یک مقام ارشد دولت آمریکا در اظهاراتی عنوان کرده بود که مقامات ارشد ایالات متحده به اوکراین توصیه کرده اند تا رسیدن تسلیحات نظامی جدید از آمریکا، در فکر شروع یک حمله بزرگ علیه نیروهای روسیه نباشند و این کار را تا استقرار تجهیزات نظامی جدید و اتمام آموزش آنها متوقف کنند.

در شرایطی که اوکراین چشم انتظار تانک‌های نظامی از غرب است، این مقام دولتی آمریکا، که نخواست نامش فاش شود، در صحبت‌های خود گفت که ایالات متحده در میانه اختلافات با آلمان بر سر ارسال تانک به اوکراین، به تصمیم خود مبنی بر عدم ارسال تانک‌های آبرامز به اوکراین در حال حاضر پایبند است.

به گفته این مقام دولت آمریکا، اعتقاد در واشنگتن بر این است که اوکراین منابع تسلیحاتی قابل توجهی را برای دفاع از شهر باخموت صرف کرده است، اما به احتمال زیاد، روس‌ها در نهایت اوکراینی‌ها را از آن شهر بیرون کنند و بر این شهر مسلط می‌شوند.