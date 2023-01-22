تکواندو در انتظار روزهای سخت/ مقانلو و فرمول انتخاب تیم ملی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی- محمد بیرامی: سال ۲۰۲۳ میلادی برای تکواندو ایران اهمیت فوق العاده ای دارد. رسیدن به سهمیه المپیک و حضوری موفق در دو رویداد مهم قهرمانی جهان در باکو و بازیهای آسیایی اهدافی است که متولیان تکواندو در سال جدید میلادی دنبال می کنند.

ترافیک رویدادهای مهم و تاثیرگذار در تحقق این اهداف باعث شده تا مسئولان این فدراسیون علاوه بر مباحث فنی، دغدغه مالی نیز داشته باشند. حضور در چهار مرحله از رقابتهای گرندپری به میزبانی ایتالیا، کره جنوبی، چین، فرانسه، مرحله نهایی این مسابقات در منچستر انگلیس، قهرمانی جهان در باکو، دو مرحله گرنداسلم و بازیهای آسیایی در چین نشان از کار سخت متولیان تکواندو دارد.

در چنین شرایطی تیم ملی تکواندو با اندیشه های بیژن مقانلو که تا پایان المپیک ۲۰۲۴ پاریس سکان هدایت تیم ملی را برعهده دارد، عزم خود را جزم کرده تا از این مسیر سخت و پر پیچ و خم به سلامت عبور کند. مقانلو شفاف و واضح اعلام کرده که رسیدن به ترکیب تیم ملی تنها برای شایسته هایی امکان پذیر است که خود را ثابت کنند. روی همین اصل هم راه حضور در ترکیب ثابت تیم ملی را تشریح کرده، عبور از دو مرحله مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی در مرحله اول و برتری در دو مبارزه برابر رقبای اردونشین، فرمولی است که برای انتخاب تیم ملی تعریف شده است.

بر همین اساس هم مرحله دوم رقابتهای انتخابی تیم ملی تکواندو چهارشنبه گذشته در حالی به میزبانی خانه تکواندو و با حضور نزدیک به ۱۰۰ تکواندوکار برگزار شد که دعوت از ۱۲ تکواندوکار در هشت وزن و غیبت برخی مدعیان در کنار رقابت جذاب و دیدنی جوانان با آتیه برای رسیدن به اردوی تیم ملی از مهمترین نکات این رویداد بود. فرزان عاشورزاده و علی نجفی از شناخته شده ترین نفراتی بودند که روی «شی هاپ چانگ» انتخابی حاضر نشدند.

بیژن مقانلو در گفتگو با خبرنگار مهر با مثبت ارزیابی کردن رقابتهای انتخابی اظهار داشت: مبارزات جذاب و سطح بالایی را از جوانان با انگیزه شاهد بودیم. با توجه به فیلترهایی که تعریف شده بود، تکواندوکاران تمام سعی و تلاش خود را کردند و پایان هم بهترین نفرات انتخاب و به اردوی تیم ملی دعوت شدند و برای مرحله سوم آماده می‌شوند. در وزن سوم با توجه به تعداد نفرات حاضر در اردو ۳ نفر دعوت شدند و در سه وزن دیگر نیز دو نفر دعوت کردیم. در مرحله بعدی هر تکواندوکار باید دو بار برابر رقیب خود پیروز شود که سعی می کنیم مرحله نخست این مبارزات سه گانه را پیش از پایان سال برگزار کنیم.

وی در مورد شرایط غایبان این رقابتها هم گفت: وظیفه داشتیم شرایط را برای حضور و انتخاب بهترین ها مهیا کنیم و عزیزان بیایند و تلاش کنند. باید دلیل این غیبت را جویا شویم، اینکه به این نفرات فرصت دوباره خواهیم داد یا خیر هم باید بررسی شود. شاید برای غیبت خود دلیل داشته باشند یا آماده نبودند، آسیب داشتند و یا حتی دوست نداشتند مسابقه بدهند.

مقانلو در واکنش به شایعانی در خصوص حضور قطعی میرهاشم حسینی در مسابقات جهانی باکو گفت: برخی اوقات شرایط ایجاب می‌کند که به سرمایه‌های خود احترام بگذاریم و آنها را حفظ کنیم.البته این موضوع هنوز قطعی نشده و باید بررسی کنیم، اما اگر میرهاشم حسینی باشد چیز غیرطبیعی نیست. این تکواندوکار دو دوره مسابقات جهانی و یک گرندپری را از دست داده است و به نظر من اگر حسینی باشد هم این موضوع حقش است.

سرمربی تیم ملی در خصوص آخرین وضعیت وضعیت آرمین هادی‌پور هم گفت: در جریان رقابتهای لیگ برتر گفتگویی با من و ساعی داشت و قرار شد که به سازمان تیم‌های رفته و درخواست خود را بدهد. ولی تا کنون مراجعه نکرده است. ذهنیت او این بود که ما تورنمنت‌ها را برایش نگرفتیم. در سال از حضور در تورنمنت‌های بین‌المللی ۴۰ امتیاز بیشتر نمی‌شود گرفت و او این امتیازات را در بیروت و پاکستان گرفت. در انتخابی قهرمانی آسیا همه چیز مشخص بود، به مهدی حاج موسایی باخت که در آسیا مدال نقره گرفت. در انتخابی قهرمانی جهان با توجه به عمل جراحی که پشت سر گذاشته بود، در مرحله اول حضور نداشت و در مرحله دوم به حسین لطفی باخت.

وی در پایان با اشاره به حضور تیم ملی در دو رویداد فجیره و گرنداسلم «ووشی» گفت: تکواندوکارانی که رنکینگ دارند را باید اعزام کنیم. تلاش ما حضور حداکثری نفرات است، ولی باید شرایط اقتصادی فدراسیون را نیز در نظر بگیریم. باید از همه پتانسیل‌ خودمان بهره ببریم. رقابتهای گرنداسلم نیز طبق برنامه های WT دو دوره برگزار خواهد شد و معدل امتیازی این مسابقات، سهمیه ششم المپیک را کسب خواهد کرد. در ابتدا در مرحله مقدماتی شرکت خواهیم کرد و در صورت کسب مجوز می‌توانیم در مرحله نهایی حضور داشته باشیم. این مسابقات یک میان بر برای همه کشورها است و ما سعی می‌کنیم از این فرصت استفاده کنیم.