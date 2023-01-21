طرح مجلس برای مقابله با اقدام پارلمان اروپا علیه سپاه

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی توسط آمریکا را تدوین کردند.

متن این طرح به شرح زیر است:

ماده واحده – ماده زیر به عنوان ماده الحاقی به قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا مصوب ۰۳ /۰۲/ ۱۳۹۸ افزوده می‌شود:

کلیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا که مبادرت به اعلام نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی نمایند و کلیه نیروهای نظامی وابسته به کشورهای عضو اتحادیه و سازمانها و نهادهای تحت اختیار این نیروها مشمول این قانون خواهند بود.