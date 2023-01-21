شمار شهرستان های آبی کرونایی در مازندران افزایش یافت

سیدعباس علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس آخرین اطلاع رسانی رنگ بندی کرونایی مناطق مختلف کشور از سوی مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی در استان مازندران همانند هفته های گذشته صفر بوده و تعداد مناطق با وضعیت آبی به ۱۵ شهرستان افزایش یافته است.

وی با بیان این که شمار مناطق زرد به هفت شهرستان شامل گلوگاه، بهشهر، جویبار، سوادکوه، آمل، فریدونکنار و رامسر کاهش یافت، افزود: شهرستان‌های دارای وضعیت آبی شامل نکا، میاندورود، ساری، قائمشهر، سیمرغ، سوادکوه شمالی، بابل، بابلسر فریدونکنار، محمودآباد، نور، نوشهر، چالوس، کلاردشت، تنکابن و عباس آباد است.

علیپور بر لزوم تکمیل واکسیناسیون، ماسک زدن، استقرار تهویه مناسب در اماکن سربسته، رعایت و مراقبت بهداشتی به ویژه در تجمعات تاکید کرد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی توجه به این دستورالعمل ها را برای پیشگیری از شیوع بیماری ضروری برشمرد.