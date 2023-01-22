مخاطبانی که برای «ملاقات خصوصی» با سینما آشتی کردند/ فریب نخوریم!

سجاد نوروزی مدیر پردیس سینمایی آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بهبود وضعیت استقبال از فیلمهای در حال اکران همزمان با ورود دو فیلم «ملاقات خصوصی» و «چپ، راست» به چرخه اکران سینماها گفت: اگر بخواهیم از منظر تیپشناسی درباره مخاطبان سینمای ایران بهطور خاص و یا همه محصولات هنری بهصورت عام صحبت کنیم باید اذعان کرد که مخاطبان اصلی این محصولات هنری از موسیقی و تئاتر گرفته تا سینما و گالریها، طبقه متوسط هستند. اتفاقی که در چند روز اخیر در سینما شاهد بودیم هم به این دلیل رقم خورده است که میتوان گفت فیلم «ملاقات خصوصی» بهنوعی فیلم ایدهآل این طبقه به حساب میآید.
وی افزود: فیلمی مانند «بخارست» هم گزینه خوبی برای سرگرمی این طبقه محسوب میشود اما به عقیده من اکران «ملاقات خصوصی» تأثیر بیشتری بر فرآیند بازگشت مخاطبان به سالنهای سینما در روزهای اخیر داشته است. اکران این فیلم حتی بهنظرم منجر به رشد فروش فیلمهای دیگر هم شده است. اساسا وقتی مخاطب وقتی به بهانه تماشای یک فیلم رغبت پیدا میکند در سالن سینما حاضر شود، فیلم دیگری را هم نشان میکند تا بعدتر ببیند. مخاطبی که چند ماهی میشد به سینما نیامده بود و حالا به اکران «ملاقات خصوصی» به سینما بازگشته است، فیلمهای دیگر را هم نشان میکند تا مثلا در اوقات فراغتش «بخارست» را هم تماشا کند.
نباید فریب این آمارها را بخوریم!
نوروزی ادامه داد: در همین پنجشنبه و جمعهای که گذشت، در کنار فیلم «ملاقات خصوصی» که پرفروشترین فیلم ما بود، فیلم «بخارست» هم توانست اکران بهتری را داشته باشد. تنها در روز جمعه فیلم «ملاقات خصوصی» در سینمای ما حدود ۳۰ میلیون تومان فروش داشت و فیلم «بخارست» هم در همین روز حدود ۲۱ میلیون تومان فروخت. البته باید تأکید کنم که با همین فروش هم ما هنوز به شرایط سال ۹۸ برنگشتهایم. نباید فریب این آمار را بخوریم. هنوز سینماهای ما وضعیت نرمالی ندارند و تنها اتفاقی که در این چند روز افتاده این است که از وضعیت زیر صفر به اندکی بالای صفر رسیدهایم و هنوز نمیتوانیم بگوییم به وضعیت سابق بازگشتهایم.
این سینمادار افزود: تعداد مخاطبان سینمای ایران در شهریورماه امسال که ماه پررونقمان بود، نسبت به بازه زمانی مشابه در قبل از دوران کرونا، تقریبا ۵۰ درصد کاهش داشت. امروز که با هم حرف میزنیم تقریبا به نصف مخاطبان شهریورماهمان رسیدهایم! به تعبیر دیگر مجموع مخاطبان امروز سینما، یک سوم آمار مخاطبان تا پیش از کرونا است.
وی با اشاره به اینکه اکران زودتر «ملاقات خصوصی» میتوانست تأثیر بیشتری بر وضعیت سینماها داشته باشد گفت: اگر این فیلم از مهر و آبان اکران میشد شاید امروز شرایط بهتری را شاهد بودیم و متأسفانه این فیلم با تأخیر اکران شد.
نوروزی درباره وضعیت استقبال از فیلم «چپ، راست» بهعنوان دیگر فیلم تازه سینماها هم گفت: این فیلم هنوز تبلیغات خود را کلید نزده است و نباید فراموش کنیم اصلیترین سکوی تبلیغ فیلمهای سینمایی، یعنی شبکههای اجتماعی این روزها مسدود است. مخاطبان سینمای ایران در این شرایط خیلی سخت میتوانند از اکران فیلمهای جدید با خبر شوند. در این شرایط فیلمهایی مانند «بخارست» و «ملاقات خصوصی» تبلیغات شهری دارند اما «چپ راست» همین اندازه هم تبلیغات نداشته است و به همین دلیل هنوز زود است که بخواهیم درباره میزان فروش آن قضاوت کنیم.
وی تأکید کرد: با توجه به نکتهای که درباره تیپشناسی مخاطبان اشاره کردم، «چپ راست» میتواند فیلم مطلوبتری برای این طبقه متوسط باشد چرا که تهمایههای سیاسی هم دارد اما بالاخره تبلیغات نقش مهمی را در فرآیند فروش یک فیلم دارد. مهم این است که برای تحلیل فروش یک فیلم تنها به عدد و رقم فروش توجه نداشته باشیم، میزان مخاطب و تیپشناسی مخاطبان میتواند پارامترهای مهمتری باشند. تیپشناسی مخاطبان، هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی متأسفانه هیچگاه به رسمیت شناخته نمیشود!
شگفتی و تأسف بابت ایده مضحک «اکران آنلاین»!
نوروزی در ادامه گفت: معمولا در سینمای ایران «مخااطب» یک توده بیشکل تصور میشود که مجبور است هر چه ما میسازیم را تماشا کند و دلیل نبود محاسبات درست، غالبا نتایج نادرست میگیریم.
این سینمادار در پایان گفت: در کنار همه این مباحث هم واقعا باید شگفتی و تأسف خودم را بابت این مسئله ابراز کنم که هنوز ایده مضحکی مانند اکران آنلاین در سینمای ایران ادامه دارد! واقعا کجای دنیا سراغ دارید که به فاصله اندکی از اکران یک فیلم برای تماشای نسخه اینترنتی آن بلیتفروشی شود و مخاطبی که حق اشتراک برای یک پلتفرم پرداخته است، دو بار پول بدهد تا فیلم را اینترنتی تماشا کند!؟ این فرآیند واقعا خجالتآور و زشت است! این توهین به مخاطبان سینمای ایران است.
نظر شما