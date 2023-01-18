فارابی شکست «بیرو» در گیشه را گردن نگرفت!/ واگذاری حقوق فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، پیرو انتشار گزارشی درباره وضعیت استقبال از سینماهای کشور در یکی از سردترین روزهای سال جاری در خبرگزاری مهر و اشاره به وضعیت عجیب فیلم «بیرو» به کارگردانی مرتضی‌علی عباس‌میرزایی که در این روز تنها یک مخاطب داشته است، بنیاد فارابی جوابیه‌ای صادر کرده است.

در متن جوابیه بنیاد سینمایی فارابی آمده است:

پیرو درج گزارشی در روز دوشنبه مورخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۳۴ در سرویس هنر و گروه سینمای ایران خبرگزاری مهر با عنوان «چند ایرانی در روز برفی به سینما رفتند؟ / فیلمی که یک مخاطب داشت!»؛ در بخشی از این مطلب و در خصوص فیلم سینمایی «بیرو» موضوعی خلاف واقع به بنیاد سینمایی فارابی نسبت داده شده است که طبق ماده ۲۳ قانون مطبوعات خواهشمند است نسبت به درج پاسخ بنیاد اقدام شود.

«به استناد یکصدوهشتادوهفتمین صورتجلسه کمیسیون فرهنگی و هنری بنیاد سینمایی فارابی مورخ «۱۴۰۱/۰۴/۲۰» سهم این بنیاد از مالکیت و حقوق فیلم سینمایی «بیرو» به سرمایه‌گذار بخش خصوصی آن واگذار شده است و از این تاریخ که قبل از اکران عمومی فیلم بوده است هیچ‌گونه ورودی به مدیریت اکران این اثر نداشته، لذا برخلاف مطلب درج شده در گزارش خبرگزاری مهر و استناد به مصوبه فوق نسبت دادن فیلم سینمایی «بیرو» به آثار شکست خورده فارابی در اکران ناصحیح است».

درباره این جوابیه بنیاد سینمایی فارابی این نکات قابل توجه است؛

۱) آنچه مشخص است انتقال سهم مالکیت یک فیلم از سوی بنیاد سینمایی فارابی به سرمایه‌گذار بخش خصوصی، نافی نقش این بنیاد در فرآیند بررسی فیلم‌نامه، ارزیابی توان فنی عوامل، تخصیص بودجه و به تبع این‌ها کیفیت نازل و غیرقابل دفاع محصول نهایی نیست و تنها مربوط به انتفاع از فروش می‌شود که چشم‌پوشی فارابی از سود نداشته فیلم شکست‌خورده «بیرو» چندان هم عجیب نیست!

۲) استناد بنیاد فارابی به تاریخ واگذاری سهم فیلم به بخش خصوصی و تاکید بر لزوم توجه به آن در گزارش مهر در حالی است که نه فقط در این زمینه اطلاع‌رسانی رسمی صورت نگرفته بود که اخبار مربوط به آغاز اکران این فیلم و نیز رونمایی از پوستر آن بعد از تاریخ مورد اشاره در جوابیه، همچنان از سوی روابط عمومی این بنیاد اطلاع‌رسانی شده و مهمتر اینکه لوگوی فارابی روی پوستر فیلم در مقطع اکران عمومی درج شده بود.

۳) اینکه بنیاد سینمایی فارابی در این جوابیه تاکید دارد که پیش از اکران فیلم «بیرو» سهم خود را واگذار کرده و به همین دلیل به مقوله «مدیریت اکران» این اثر ورود نداشته است، این پرسش را به وجود می‌آورد که سهم این بنیاد در مدیریت اکران دیگر محصول خود در چرخه اکران همین امسال یعنی فیلم «پسران دریا» چقدر بوده و آیا می‌توان درباره شکست این اثر از مدیران این بنیاد سوال کرد؟

۴) در پایان لازم به تاکید است که نفس توجه روابط عمومی بنیاد فارابی به پاسخگویی نسبت به گزارش‌های انتقادی رسانه‌ها را باید به فال نیک گرفت و امیدواریم این رویکرد درباره دیگر گزارش‌های انتقادی و حتی مطالبه‌گر هم همچنان دنبال شود.