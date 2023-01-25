پروژه ساخت بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان دارای ردیف بودجه شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای توسعه زیرساخت‌های درمانی در دشتستان تلاش‌های گسترده‌ای داشته‌ایم و به صورت مستمر پیگیر اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها در این شهرستان هستیم.

وی بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان را یکی از مهمترین پروژه‌های حوزه سلامت در شهرستان دشتستان عنوان کرد و ادامه داد: تسریع در تکمیل این پروژه یکی از مطالبات بحق مردم در شهرستان دشتستان است.

نماینده مردم شهرستان دشتستان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در جلسه‌ای که با معاون توسعه وزیر بهداشت داشتم موضوع بیمارستان ۱۷ شهریور و پروژه‌های بهداشت و درمان دشتستان مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به وعده وزیر بهداشت برای کمک به تقویت حوزه سلامت در دشتستان افزود: با همراهی برخی دوستان در سازمان برنامه و بودجه و نیز وزارت بهداشت پس از سال‌ها پروژه ساخت بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان دارای ردیف بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ کشور شده است.

رضایی تاکید کرد: برخوردار شدن این بیمارستان از ردیف بودجه اتفاق مبارکی است و باید تلاش کنیم تا اعتبارات آن به اندازه کافی گذاشته شود.

وی در ارتباط با سفر رئیس جمهور به استان بوشهر نیز بیان کرد: در گفتگو با مدیران ارشد نهاد ریاست جمهوری در مورد اشکالات و آسیب‌های سفر اول رئیس‌جمهور به استان صحبت کردیم و تاکید شد که سفر بدون دستاورد می‌تواند به ضد خود تبدیل شود و بهتر است که یک ارزیابی دقیق در مورد قول‌های سفر پیشین داشته باشند.