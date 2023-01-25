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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۱۱:۱۹

«تئاتر فجر ۴۱» از نگاه مهر؛

جنگ همه ما را «خاکستری» ‌می‌کند/ «پایان باز» به تئاتر هم رسید

جنگ همه ما را «خاکستری» ‌می‌کند/ «پایان باز» به تئاتر هم رسید

نمایش «خاکستری» به کارگردانی پریا امینی که درباره تاثیرات جنگ بر رفتار و اندیشه افراد است از جمله آثار بخش بین الملل این دوره از جشنواره تئاتر فجر محسوب می‌شود که روز گذشته به صحنه رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، تالار چهارسوی مجموعه تئاتر شهر در چهارمین روز از اجراهای صحنه‌ای جشنواره تئاتر فجر میزبان نمایش «خاکستری» به نویسندگی و کارگردانی پریا امینی بود که از شهرکرد برای حضور در بخش بین‌الملل جشنواره پذیرفته شده است. این اثر نمایشی یکی از آثار برگزیده بخش مناطق بوده و از این طریق به جشنواره راه یافته است.

«خاکستری» درباره تاثیرات جنگ بر رفتار، اعتقادات و اندیشه افراد است و اینکه انسان‌ها در موقعیت‌های بغرنجی چون جنگ چگونه رفتار می‌کنند. «خاکستری» بر این نکته تاکید دارد که افراد در هر ۲ جبهه دوست و دشمن وقتی درگیر اتفاقاتی چون جنگ می‌شوند، مجبور هستند احساسات و عواطف خود را زیر پا گذاشته و دست به کارهایی بزنند که در حالت عادی قادر به انجامش نیستند.

داستان نمایش «خاکستری» در زمان اشغال فرانسه به دست نیروهای آلمانی در جریان جنگ جهانی دوم رخ می‌دهد و سه طیف مختلف از افراد درگیر جنگ را به تصویر می‌کشد؛ نسل جوانِ جسور و بی‌پروایی که معتقد است نباید دست از مقاومت برداشت، زنی جوان که برای نجات خانواده و دخترش تلاش می‌کند و برخلاف خواهر جوانش محافظه کارانه و دست به عصا حرکت کرده و حتی مجبور می‌شود از مواضعش کوتاه بیاید و با افسر آلمانی مدارا کند و افسر آلمانی که جزو نیروهای اشغالگر فرانسه محسوب می‌شود اما با وجود وفاداری به کشورش آلمان هنوز عواطف انسانی‌اش را از دست نداده و حتی به قول خودش فردی شرافتمند است.

پریا امینی نویسنده و کارگردان نمایش که خودش نیز در نقش اصلی اثر به ایفای نقش می‌پردازد در طراحی شخصیت‌ها و نمایش ایدئولوژی سه کاراکتر اصلی نمایش و تاثیری که جنگ بر اندیشه و رفتار افراد مختلفی که درگیرش هستند، می‌گذارد موفق عمل کرده است اما در کارگردانی و میزانسن به اندازه نگارش متن موفق نیست.

طراحی دکور و فضاسازی متناسب با داستان و استفاده از رنگ‌های خاکستری و خنثی در صحنه‌پردازی نمایش و همچنین تسلط پریا امینی بر دیالوگ‌ها و نقش که در نمایش برعهده گرفته از ویژگی‌های نمایش محسوب می‌شود.

اما نکته جالب توجه در اجرای این اثر نمایشی پایان بندی آن بود که بدون به نتیجه رسیدن داستان و در موقعیتی که مخاطبان در انتظار باز شدن گروه اصلی قصه بودند، ناگهان نمایش به پایان رسید و صحنه تاریک شد. این پایان ناگهانی به شکلی بود که تا چند ثانیه مخاطبان متوجه تمام شدن نمایش نشدند و در انتظار بقیه داستان بودند اما با روشن شدن چراغ‌های سالن و رورانس بازیگران روی صحنه باور کردند که نمایش به پایانی باز رسیده است. با این اتفاق می‌توان گفت پای «پایان باز» به تئاتر هم باز شده است و حالا دیگر مختص فیلم‌های اجتماعی چندسال اخیر سینمای ایران نیست.

فاطمه امینی، عرفان ربیعی و پریا امینی بازیگران این نمایش هستند که سه شنبه ۴ بهمن ماه در ۲ نوبت ۱۸:۳۰ و ۲۰:۳۰ در تالار چهارسو به صحنه رفت.

کد مطلب 5691669
آروین موذن زاده

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