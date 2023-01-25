به گزارش خبرنگار مهر، تالار چهارسوی مجموعه تئاتر شهر در چهارمین روز از اجراهای صحنه‌ای جشنواره تئاتر فجر میزبان نمایش «خاکستری» به نویسندگی و کارگردانی پریا امینی بود که از شهرکرد برای حضور در بخش بین‌الملل جشنواره پذیرفته شده است. این اثر نمایشی یکی از آثار برگزیده بخش مناطق بوده و از این طریق به جشنواره راه یافته است.

«خاکستری» درباره تاثیرات جنگ بر رفتار، اعتقادات و اندیشه افراد است و اینکه انسان‌ها در موقعیت‌های بغرنجی چون جنگ چگونه رفتار می‌کنند. «خاکستری» بر این نکته تاکید دارد که افراد در هر ۲ جبهه دوست و دشمن وقتی درگیر اتفاقاتی چون جنگ می‌شوند، مجبور هستند احساسات و عواطف خود را زیر پا گذاشته و دست به کارهایی بزنند که در حالت عادی قادر به انجامش نیستند.

داستان نمایش «خاکستری» در زمان اشغال فرانسه به دست نیروهای آلمانی در جریان جنگ جهانی دوم رخ می‌دهد و سه طیف مختلف از افراد درگیر جنگ را به تصویر می‌کشد؛ نسل جوانِ جسور و بی‌پروایی که معتقد است نباید دست از مقاومت برداشت، زنی جوان که برای نجات خانواده و دخترش تلاش می‌کند و برخلاف خواهر جوانش محافظه کارانه و دست به عصا حرکت کرده و حتی مجبور می‌شود از مواضعش کوتاه بیاید و با افسر آلمانی مدارا کند و افسر آلمانی که جزو نیروهای اشغالگر فرانسه محسوب می‌شود اما با وجود وفاداری به کشورش آلمان هنوز عواطف انسانی‌اش را از دست نداده و حتی به قول خودش فردی شرافتمند است.

پریا امینی نویسنده و کارگردان نمایش که خودش نیز در نقش اصلی اثر به ایفای نقش می‌پردازد در طراحی شخصیت‌ها و نمایش ایدئولوژی سه کاراکتر اصلی نمایش و تاثیری که جنگ بر اندیشه و رفتار افراد مختلفی که درگیرش هستند، می‌گذارد موفق عمل کرده است اما در کارگردانی و میزانسن به اندازه نگارش متن موفق نیست.

طراحی دکور و فضاسازی متناسب با داستان و استفاده از رنگ‌های خاکستری و خنثی در صحنه‌پردازی نمایش و همچنین تسلط پریا امینی بر دیالوگ‌ها و نقش که در نمایش برعهده گرفته از ویژگی‌های نمایش محسوب می‌شود.

اما نکته جالب توجه در اجرای این اثر نمایشی پایان بندی آن بود که بدون به نتیجه رسیدن داستان و در موقعیتی که مخاطبان در انتظار باز شدن گروه اصلی قصه بودند، ناگهان نمایش به پایان رسید و صحنه تاریک شد. این پایان ناگهانی به شکلی بود که تا چند ثانیه مخاطبان متوجه تمام شدن نمایش نشدند و در انتظار بقیه داستان بودند اما با روشن شدن چراغ‌های سالن و رورانس بازیگران روی صحنه باور کردند که نمایش به پایانی باز رسیده است. با این اتفاق می‌توان گفت پای «پایان باز» به تئاتر هم باز شده است و حالا دیگر مختص فیلم‌های اجتماعی چندسال اخیر سینمای ایران نیست.

فاطمه امینی، عرفان ربیعی و پریا امینی بازیگران این نمایش هستند که سه شنبه ۴ بهمن ماه در ۲ نوبت ۱۸:۳۰ و ۲۰:۳۰ در تالار چهارسو به صحنه رفت.