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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۶:۵۵

«تئاتر فجر ۴۱» از نگاه مهر؛

داود فتحعلی‌بیگی در تئاتر شهر/ «شاه اسماعیل» به ایرانشهر رسید

داود فتحعلی‌بیگی در تئاتر شهر/ «شاه اسماعیل» به ایرانشهر رسید

پنجمین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر میزبان ۱۰ اجرای نمایشی در بخش‌های صحنه‌ای و خیابانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارشنبه ۵ بهمن و در پنجمین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، ۷ نمایش در بخش صحنه‌ای و ۳ نمایش در بخش خیابانی جشنواره اجرا می‌شوند.

در پنجمین روز جشنواره، تالار وحدت همچون روز چهارم و در ساعت ۲۰ میزبان نمایش «ایرانیان» به نویسندگی و کارگردانی رضا صابری از مشهد با مدت زمان ۹۰ دقیقه است.

در این روز اصغر خیلی نمایش «کرنر زیر درختان بلوط» از ایلام را با مدت زمان ۵۵ دقیقه و در نوبت ۱۷ و ۲۰، در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌برد.

سالن چهارسوی تئاتر شهر نیز در ۲ نوبت ۱۸:۳۰ و ۲۰:۳۰ پذیرای نمایش «در و گبر و یک قرص نان» به نویسندگی داود فتحعلی‌بیگی از کرج با مدت زمان ۷۰ دقیقه می‌شود.

سالن قشقایی مجموعه نیز پذیرای نمایش «هی می‌خوابم خوابتو می‌بینم» به نویسندگی محمود خرم‌آبادی و کارگردانی داود پارسا از گچساران می‌شود که در ۲ نوبت ۱۷:۳۰ و ۱۹:۳۰ با مدت زمان ۵۰ دقیقه روی صحنه می‌رود.

مرکز تئاتر مولوی در پنجمین روز جشنواره تئاتر فجر چهل و یکم میزبان نمایش «لابیرنت» به نویسندگی و کارگردانی پدرام رحمانی از ارومیه است که با مدت زمان ۷۰ دقیقه و در ۲ نوبت ۱۶ و ۱۹ اجرا می‌شود.

نمایش «شاه اسماعیل» به نویسندگی علی حسن‌زاده و کارگردانی غریب منوچهری از پارس‌آباد، روز پنجم جشنواره در سالن ناظرزاده کرمانی و در ۲ نوبت ۱۷ و ۲۰ به صحنه می‌رود. مدت زمان این نمایش ۷۰ دقیقه است.

تالار حافظ نیز در این روز با نمایش «هفت شبانه‌روز» به نویسندگی آرش رضایی و کارگردانی مشترک فروزان حسینی و مهدی روزبهانی از کرج به میزبانی خود از جشنواره تئاتر فجر ادامه می‌دهد. «هفت شبانه‌روز» با مدت زمان ۶۵ دقیقه و در ۲ نوبت ۱۸ و ۲۰:۳۰ روی صحنه می‌رود.

در بخش تئاتر خیابانی چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر نیز در پنجمین روز جشنواره، نمایش‌های «هدیه حاج قاسم برای دخترم» به نویسندگی و کارگردانی کاظم ارجمندنیا از بوشهر با مدت زمان ۲۳ دقیقه، «راه بی‌پایان» به نویسندگی و کارگردانی حشمت‌الله زارعی از اراک با مدت زمان ۲۵ دقیقه و «سردار بی‌سر» به نویسندگی سعید ذبیحی و کارگردانی علی زیستی از کرمانشاه با مدت زمان ۲۵ دقیقه، به ترتیب ساعت ۱۵:۳۰، ۱۶ و ۱۶:۳۰ در پهنه رودکی اجرا می‌شوند.

چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با دبیری کوروش زارعی از ۲۵ دی تا ۱۱ بهمن برگزار می‌شود.

کد مطلب 5691034
فریبرز دارایی

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