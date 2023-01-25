عمده منشا آلودگی تهران مربوط به این شهر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فخاری عصر چهارشنبه در جلسه ستاد دهه فجر استان تهران اظهار داشت: امسال باید دستاوردهای انقلاب اسلامی هنرمندانه تبیین و به مردم منتقل شود.
وی ادامه داد: رسانهها باید تلاش جدی داشته باشند تا با بهرهگیری از امکانات موجود این دستاوردها را منعکس کنند.
استاندار تهران با بیان اینکه دشمن با تمامی توان و امکانات به میدان آمده، عنوان کرد: در این شرایط نیاز به اجرای برنامههای خلاقانه داریم و باید این برنامهها در محلات مختلف اجرا شود.
فخاری به تشکیل ۳۲ کمیته در ستاد دهه فجر اشاره کرد و گفت: همه نهادها از جمله سپاه، بسیج، شهرداری و سایر نهادها ویژه برنامههایی وسیع تدارک دیدند که مهمترین برنامه نمایش پرچم جمهوری اسلامی در محلات و اماکن است و همچنین طرح هر خانه یک پرچم در تهران یکی از برنامههایی است که باید اجرا شود.
وی در ادامه با بیان اینکه در این شرایط آلودگی هوا نباید تعطیلی مدارس و سایر مجموعهها آخرین راهکار باشد، خاطرنشان کرد: در بخش ارتقای زیرساختها دچار عقب ماندگی هستیم و باید زیرساختها تقویت شود.
فخاری ادامه داد: تهران با سایر شهرها متفاوت است و با حجم زیادی از واحدهای تولیدی، وسایل نقلیه سبک و سنگین که همگی این موارد در افزایش آلودگی هوا نقش دارند، مواجه هستیم.
استاندار تهران تصریح کرد: در این سالها دچار غفلت شدیم و هر زمانی دچار افزایش آلودگی میشدیم نسبت به تعطیلی مدارس، ادارت و واحدهای اقتصادی اقدام میکردیم که این اقدام موجب ضرر و زیان سنگینی به اقتصاد تهران و کشور وارد شد.
فخاری همچنین خاطرنشان کرد: تعطیلات زیاد مدارس به نظام آموزشی زیان زده و باید به سمت ارتقای زیرساختها و برخورد جدی با مراکز پر آلاینده رویم، عمده منشأ آلودگی تهران مربوط به این شهر نیست و از سایر نقاط به تهران تحمیل شده و باید تلاش کرد این وضعیت را بهبود ببخشیم.
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