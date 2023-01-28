به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کوهنوردی، رقابت های جام جهانی یخ نوردی در سال ۲۰۲۳ میلادی پس از کره جنوبی و فرانسه، در سوئیس پیگیری شد.

محسن بهشتی راد و محمدرضا صفدریان همچون دو مرحله قبل، در این مرحله جام جهانی هم با حریفان شان رقابت کردند و موفق به کسب عناوین برتر شدند.

بر این اساس محسن بهشتی راد در جام جهانی سوئیس به مدال طلا دست یافت و به این واسطه در رنکینگ جام‌های جهانی ماده سرعت عنوان نخست را از آن خود کرد.

محمدرضا صفدریان هم عنوان نایب قهرمانی جام جانی سوئیس را از آن خود کرد و اینگونه صاحب رنکینگ سوم سال جاری میلادی شد.