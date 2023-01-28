۸ بهمن ۱۴۰۱، ۸:۴۰

قهرمانی و نایب قهرمانی جام‌جهانی یخ‌نوردی سوئیس به ایران رسید

محسن بهشتی‌راد و محمدرضا صفدریان عنوان قهرمانی و نایب قهرمانی جام‌جهانی یخ‌نوردی سوئیس را از آن خود کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کوهنوردی، رقابت های جام جهانی یخ نوردی در سال ۲۰۲۳ میلادی پس از کره جنوبی و فرانسه، در سوئیس پیگیری شد.

محسن بهشتی راد و محمدرضا صفدریان همچون دو مرحله قبل، در این مرحله جام جهانی هم با حریفان شان رقابت کردند و موفق به کسب عناوین برتر شدند.

بر این اساس محسن بهشتی راد در جام جهانی سوئیس به مدال طلا دست یافت و به این واسطه در رنکینگ جام‌های جهانی ماده سرعت عنوان نخست را از آن خود کرد.

محمدرضا صفدریان هم عنوان نایب قهرمانی جام جانی سوئیس را از آن خود کرد و اینگونه صاحب رنکینگ سوم سال جاری میلادی شد.

