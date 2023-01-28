تاخیر در آغاز به کار مدارس چهارمحال و بختیاری

افشین امیریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به برودت هوا، روز شنبه هشتم بهمن‌ماه، فعالیت آموزشی کلیه مدارس شهرستان‌های شهرکرد، بروجن، فارسان، بن، کیار، سامان و کوهرنگ (به غیر از بخش بازفت) راس ساعت ۹ صبح آغاز خواهد شد و در نوبت بعد از ظهر نیز یک ساعت زودتر تعطیل می‌شوند.

وی افزود: فعالیت آموزشی کلیه مدارس شهرستان‌های لردگان، اردل، فلارد، خانمیرزا و بخش بازفت طبق روال عادی خواهد بود.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری ادامه داد: دانش‌آموزان مقطع ابتدایی که شرایط حضور در کلاس را ندارند می‌توانند در منزل از نمونه تدریس‌ها در شبکه شاد استفاده نمایند.

امیریان عنوان کرد: فعالیت کلیه کودکستان‌هاطبق روال عادی بوده ولی حضور نوآموزان الزامی نیست.