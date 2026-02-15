محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقشههای هواشناسی گفت: جریانات ناپایدار تا امروز یکشنبه در استان فعال خواهد بود و این شرایط موجب ابرناکی و مهآلود شدن هوا، کاهش دما و وزش باد شمالی در برخی مناطق بهصورت شدید میشود.
وی افزود بارش پراکنده باران و در برخی نقاط رگباری همراه با رعد و برق و احتمال تگرگ و در ارتفاعات بالادست بارش برف پراکنده نیز پیشبینی میشود.
دادرس تصریح کرد: از روز دوشنبه جوی غالباً پایدار حاکم میشود و کاهش ابر، وزش باد جنوبی (باد گرم و در برخی نقاط شدید، به ویژه در ارتفاعات و دامنهها خیلی شدید) و روند افزایش دما تا روز پنجشنبه انتظار میرود.
وی ادامه داد: از عصر پنجشنبه با شمالی شدن جریانات جوی، روند کاهش دما آغاز میشود و وزش باد در پارهای نقاط شدید خواهد بود؛ در برخی مناطق نیز بارندگی و احتمال رعد و برق تا جمعه پیشبینی میشود.
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