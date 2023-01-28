۸ بهمن ۱۴۰۱، ۸:۱۱

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کرمانشاه خبر داد؛

تداوم عملیات نجات برای یافتن کوهنورد مفقود شده در ارتفاعات پرآو

کرمانشاه- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه از تداوم عملیات نجات برای یافتن کوهنورد مفقود شده در ارتفاعات پرآو خبر داد.

محمد باقر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز گذشته طی تماس تلفنی مردم با مرکز ۱۱۲ خبری مبنی بر سقوط یک کوهنورد و مصدومیت ۲ نفر در مسیر سه کل بارزگان بین کل یک و دو در ارتفاعات کوه پراو کرمانشاه دریافت و جلسه هماهنگی اعزام تیم های عملیاتی برای یافتن آنان با حضور معاونین امداد و نجات، منابع انسانی و رئیس اداره عملیات انجام شد.

وی افزود: به سرعت هماهنگی های لازم برای اعزام تیم های عملیاتی این جمعیت با بالگرد به محل حادثه صورت گرفت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کرمانشاه تصریح کرد: به علت شرایط جوی و آب و هوایی حاکم در منطقه و کوه پراو، عملیات جستجو و نجات متوقف و ادامه آن امروز صبح انجام می شود.

محمدی گفت: اگر شرایط جوی مناسب بود بالگرد برای اعزام مجدد تیم های عملیاتی به محل مورد نظر به پرواز در می آید در غیر این صورت سه تیم به صورتی زمینی با تجهیزات لازم به کوه پراو اعزام خواهند شد.

وی ادامه داد: در این حادثه ۲ نفر مفقود شده بودند که با تلاش نیروهای امدادی یک نفر از آنان پیدا شده است و عملیات جستجو و نجات برای یافتن نفر دوم ادامه دارد.

