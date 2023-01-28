به گزارش خبرنگار مهر، کاروان دانش آموزان دختر کرمانی جمعه شب پس از زیارت مرقد شهید سلیمانی عازم اردوی راهیان نور شد.

سردار محمدعلی نظری در جمع خبرنگاران اظهارداشت: پس از کاهش شیوع کرونا نخستین کاروان راهیان نور دانش آموزان دختر با ۲۵۰ دانش موز راهی اردوی راهیان نور شدند.

وی افزود: تا پایان سال حداقل ۲ هزار و ۵۰۰ دانش آموز دختر در این اردوها شرکت خواهند کرد.

سردار نظری افزود: هزار و ۵۰۰ دانش آموز پسر نیز در این اردوها شرکت خواهند کرد و پیش بینی می کنیم با افزایش تعداد شرکت کنندگان در این اردوها قبل از آغاز ماه رمضان ۱۰ هزار دانش آموز در این اردوها شرکت کنند.