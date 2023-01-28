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۸ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۰۶

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان:

کاروان دانش‌آموزان کرمان راهی اردوی راهیان نور شد

کاروان دانش‌آموزان کرمان راهی اردوی راهیان نور شد

کرمان - فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان از اعزام کاروان دانش اموزان کرمان به اردوی راهیان نور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان دانش آموزان دختر کرمانی جمعه شب پس از زیارت مرقد شهید سلیمانی عازم اردوی راهیان نور شد.

سردار محمدعلی نظری در جمع خبرنگاران اظهارداشت: پس از کاهش شیوع کرونا نخستین کاروان راهیان نور دانش آموزان دختر با ۲۵۰ دانش موز راهی اردوی راهیان نور شدند.

وی افزود: تا پایان سال حداقل ۲ هزار و ۵۰۰ دانش آموز دختر در این اردوها شرکت خواهند کرد.

سردار نظری افزود: هزار و ۵۰۰ دانش آموز پسر نیز در این اردوها شرکت خواهند کرد و پیش بینی می کنیم با افزایش تعداد شرکت کنندگان در این اردوها قبل از آغاز ماه رمضان ۱۰ هزار دانش آموز در این اردوها شرکت کنند.

کد مطلب 5693712

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