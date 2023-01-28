  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۸ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۲۳

«او ستون فقرات تیمش است»

تمجید سرمربی اسپورتینگ لیسبون از طارمی قبل از فینال حساس با پورتو

سرمربی تیم فوتبال اسپورتینگ لیسبون از مهدی طارمی و دو بازیکن دیگر پورتو به عنوان ستون فقرات این تیم یاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پورتو امروز شنبه در فینال رقابتهای لیگ‌کاپ پرتغال به مصاف رقیب و دشمن دیرینه خود یعنی اسپورتینگ لیسبون می رود. این مسابقه برای هر دو تیم هم برای کسب جام و هم از نظر اعتبار مهم است چرا که رویارویی دو نماینده لیسبون و پورتو محسوب می شود.

«روبن آموریم» سرمربی تیم اسپورتینگ هرچند این فصل در رقابتهای لیگ پرتغال ناکامی بزرگی را تجربه کرده و در حال حاضر بعد از بنفیکا، براگا و پورتو در رده چهارم قرار دارد اما امیدوار است با کسب این جام، آن ناکامی را تا حدودی به فراموشی بسپارد.

این مربی پرتغالی در نشست خبری پیش از بازی به تشریح شرایط تیم خود و پورتو پرداخت. او در پاسخ به سئوالی درباره اینکه خطرناکترین بازیکن پورتو چه کسی است؟ پای مهاجم ایرانی حریف را به میان کشید و گفت: طارمی گل های زیادی می زند و بازی اوتاویو روح دارد. پپه هم هست که به پورتو یک بازی کاملا متفاوت می دهد.

وی افزود: پورتو به خاطر یکپارچگی و تهاجمی بودنش ارزش زیادی دارد. این سه بازیکن همراه با اوریبه، با سال های متمادی بازی کنار هم تیمی را تشکیل می دهند که به آن ثبات می دهد. این ستون فقرات پورتو است.

