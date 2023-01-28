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۸ بهمن ۱۴۰۱، ۱۷:۳۱

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی:

دادرسی الکترونیک گامی مهم در تسریع رسیدگی به پرونده‌های قضایی است

دادرسی الکترونیک گامی مهم در تسریع رسیدگی به پرونده‌های قضایی است

بجنورد- رئیس کل دادگستری خراسان شمالی گفت: دادرسی الکترونیک، گامی مهم در راستای کاهش مراجعات مردم و تسریع در روند رسیدگی های قضایی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا براتی زاده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برگزاری دادگاه آنلاین موجب کاهش هزینه و صرفه جویی در وقت مراجعین و همچنین تسهیل و تسریع در فرایند انجام امور قضایی و جریان رسیدگی به پرونده ها می شود.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی ادامه داد: تمامی پیامک های ارسالی قوه قضائیه از سرشماره ADLIRAN به اشخاص پرونده ارسال می شود.

وی افزود: دادرسی الکترونیک، گامی مهم در راستای کاهش مراجعات مردم و تسریع در روند رسیدگی های قضایی است.

براتی زاده عنوان کرد: برگزاری جلسه مجازی (دادگاه آنلاین) تنها برای اشخاصی امکان پذیر است که قبلاً در سامانه ثنا ثبت نام کرده و دارای امضای الکترونیک باشند.

کد مطلب 5694305

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