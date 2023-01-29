محمدرضا یافتیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اداره محیط زیست در دو حوزه محیط انسانی و محیط طبیعی مأموریت‌های متنوعی را برعهده دارد و با توجه به حجم کاری بالا ۵۵ درصد پست‌ها بلاتصدی است، با این حال تلاش شده کاری روی زمین نماند.

وی با اشاره به کمبود نیروی محیط بانی ابراز کرد: با تلاش سازمان حفاظت محیط زیست مجوز استخدام ۳۵۰ نفر در سراسر کشور اخذ شده و ۲۵۰ نفر از آن‌ها در بخش محیط‌بانی جذب خواهند شد و در سال آینده آزمون استخدامی برگزار خواهد شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان با اشاره به اینکه از این استخدام سهمی هم برای زنجان در نظر گرفته شده است، بیان کرد: با توجه به اینکه بومی‌گزینی در این آزمون حائز اهمیت است، بنابراین علاقه‌مندان از استان در این آزمون ثبت‌نام کنند تا بعد از پذیرفته شدن از خدمات آن‌ها بهره‌مند شویم.

همه خودروهای محیط بانی در استان زنجان به GPS مجهز شدند

وی با اشاره به اینکه در حوزه امکانات نیز با نقطه مطلوب فاصله داریم، یادآور شد: برای رصد و عکس‌برداری محیط زیست ۴ دستگاه پهباد در اختیار داریم که البته به خاطر صدایی که دارند، نمی‌توانیم به حیات وحش نزدیک شویم و باید از پهبادهای مدرن‌تر و با صدای کمتر استفاده شود.

یافتیان آموزش نیروی انسانی برای استفاده از پهبادها را مهم خواند و گفت: بحث‌های مالی در این خصوص نیز محدودیت‌هایی ایجاد کرده است، چراکه باید گواهینامه خاصی برای این منظور صادر شود.

وی تجهیزات پرسنل از جمله البسه و جیره غذایی را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: ما در طبیعت با صحنه‌ها و پدیده‌های بدیع مواجه هستیم که ثبت این صحنه‌ها به دوربین‌های خاصی نیاز دارد که اصطلاحاً به آن‌ها دوربین‌های تله‌ای می‌گویند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان با اشاره به اینکه محیط بان‌ها فقط در حالت پدافندی امکان استفاده از سلاح را دارند، تصریح کرد: استفاده از سلاح برای محیطبان‌ها تابع قوانین نیروی انتظامی نیست و هم به لحاظ درآمد و هم به لحاظ استفاده از اسلحه تفاوت‌هایی وجود دارد که نیازمند مصوبات قانونی است.

وی به شهادت دو محیط بان زنجانی و وجود مشکلاتی در مکان‌یابی خودروی آن‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: در حال حاضر همه خودروها GPS فعال دارند و در راستای امنیت محیط بان‌ها مسیر حرکت خودروها رصد می‌شود.