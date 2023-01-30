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۱۰ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۳۱

معاون جهاد کشاورزی آذربایجان غربی:

۴۰۶۲ جایگاه دام در زلزله خوی خسارت دید

۴۰۶۲ جایگاه دام در زلزله خوی خسارت دید

ارومیه - معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: در زمین لرزه خوی، حدود چهار هزار و ۶۲ جایگاه دام به ارزش بیش از سه هزار میلیارد ریال دچار خسارت شد.

غلامعلی مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس ارزیابی‌های اولیه کارشناسان میزان خسارت وارده به واحدهای دامی در ۳۹ روستا، به منظور بهسازی یک هزار و ۱۷۳ جایگاه دامی در سطح ۵۸ هزار و ۷۵۰ مترمربع به ارزش ۴۷۰ میلیارد ریال و ۷ واحد صنعتی به مساحت ۱۱۹ هزار و ۹۵۸ مترمربع به ارزش ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی تصریح کرد: ۶ هزار میلیارد ریال نیز به دو ساختمان اداری جهاد کشاورزی به مساحت ۳۰۰ مترمربع خسارت وارد شده است.

وی گفت: متأسفانه در پی وقوع زلزله زمین لرزه‌ای به بزرگی ۵.۹ درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) ساعت ۲۱ و ۴۴ دقیقه شنبه شب ۸ بهمن ماه نیز شهر خوی دوباره لرزید که باعث وارد شدن خسارت به اماکن دامی در مناطق زلزله‌زده شد که، ۱۸ اکیپ جهادکشاورزی و ۴ اکیپ دامپزشکی برای ارزیابی و برآورد خسارت دقیق به مناطق زلزله زده اعزام شدند.

مرادی افزود: با توجه به شدت بیشتر زمین لرزه و اینکه طبق برخی گزارش‌ها، این زلزله علاوه بر شهرهای ارومیه و سلماس و برخی شهرهای استان آذربایجان شرقی در برخی کشورهای دیگر از جمله ترکیه و ارمنستان هم احساس شد، بنابراین انتظار می‌رود که میزان خسارت‌های آن بیش از زلزله‌های گذشته باشد که نتایج بررسی ارزیابان خسارت در اسرع وقت اعلام خواهد شد.

کد مطلب 5695738

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