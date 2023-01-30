نیاز مصرفی مردم به خانه، خودرو و طلا معاف از مالیات است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طغیانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی، اظهار داشت: در این طرح معافیت‌های مالیاتی زیادی دیده شده که حتی انتقاداتی را وارد می‌کنند که فراتر از اهداف طراحان معافیت مالیاتی داده شده است.

وی بیان کرد: بر اساس این طرح در هر خانواده هر فردی که بالای ۱۸ سال داشته باشد، از مالیات برای یک خودرو معاف است و در طول سال می‌تواند چندین بار یک خودرو خرید و فروش کند. یعنی اگر در یک خانواده پنج نفر حضور دارند که بالای ۱۸ سال باشند، هر پنج نفر می‌توانند یک خودرو داشته و از مالیات معاف باشند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما نیاز مصرفی مردم را کاملاً از مالیات خارج کرده‌ایم، تصریح کرد: درباره طلا نیز هر فرد می‌تواند ۲۰۰ گرم طلا داشته باشد و از مالیات معاف است. در حوزه ملک نیز هر فرد بالای ۱۸ سال می‌تواند یک ملک داشته باشد و از مالیات بر عایدی سرمایه معاف خواهد بود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه بر این اساس نباید به هیچ وجه مردم عادی دغدغه داشته باشند، گفت: درباره بازارهایی که همواره می‌تواند مورد حمله سوداگران قرار گیرد، ما باید قانونی داشته باشیم که دست آنها را کوتاه کند. شاهدیم که نقدینگی سرسام‌آور هر روز سر از یک بازار در می‌آورد. امروز بسیاری از تقاضاهایی که در بازار خودرو وجود دارد، واقعی نیست بلکه تقاضای سوداگران است.