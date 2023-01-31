کنست اسرائیل قانون سلب تابعیت اسرای فلسطینی را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی پیش نویس قانون سلب تابعیت یا اقامت اسرای فلسطینی ساکن قدس و اراضی اشغالی ۱۹۴۸ را تصویب کرد.

بر اساس این گزارش، کنست رژیم صهیونیستی در شور نخست خود این قانون را با تأیید ۸۹ عضو و مخالفت ۸ عضو دیگر به تصویب رساند.

به موجب این قانون، تابعیت یا اقامت اسرای فلسطینی که از تشکیلات خودگردان فلسطین حقوق و تسهیلات دریافت کرده و به اقدامات امنیتی محکوم شده اند، لغو خواهد شد.

در متن این قانون آمده است که وزیر داخلی باید سلب تابعیت یا اقامت و کوچاندن اسرای فلسطینی را که از تشکیلات خودگردان حقوق و تسهیلات دریافت کرده اند، طی ۱۴ روز تأیید کند و وزیر دادگستری هم ظرف هفت روز باید با آن موافقت کند و دادگاه نیز ۳۰ روز فرصت دارد تا حکم را برای اجرا تأیید نماید.

به موجب این قانون، هر اسیری که به اجرای عملیات ضدصهیونیستی و حبس محکوم شود و برای وزیر داخلی ثابت شود که از تشکیلات خودگردان مبالغی دریافت کرده است به منزله این خواهد بود که از تابعیت یا اقامت خود صرف نظر کرده است.

در این صورت فرد مذکور (اسیری که شرایط قانون درباره اش صدق می‌کند) پس از پایان دوران حبس خود به مناطق تحت کنترل تشکیلات خودگردان (کرانه باختری اشغالی) یا نوار غزه تبعید خواهد شد.

وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین تلاش‌ها برای تصویب این قانون را که باید پیش از اجرا در شور دوم و سوم هم تصویب شود، محکوم کرده بود.