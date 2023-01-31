واکنش تشکیلات خودگردان به اقدام رژیم صهیونیستی علیه اسرای فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین با صدور بیانیه ای اعلام کرد که موضوع لغو تابعیت اسرای فلسطینی که در حال حاضر در کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی مطرح است را با نگرانی دنبال می‌کند و تصویب چنین قوانینی را تشدید خطرناک اوضاع و نوعی مجازات دسته جمعی فلسطینیان می‌داند.

در این بیانیه آمده است: تشدید مجازات اسرای فلسطینی و اقدامات نژادپرستانه علیه شهروندان فلسطینی، نقض فاحش حقوق بین الملل و توافقنامه‌های ژنو و اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین از جامعه بین الملل و سازمان ملل خواستار مداخله فوری به منظور مقابله با تصویب و اجرای چنین قوانین ظالمانه ای شد.

گفتنی است، کنست رژیم صهیونیستی پیش نویس قانون سلب تابعیت یا اقامت اسرای فلسطینی ساکن قدس و اراضی اشغالی ۱۹۴۸ را تصویب کرده است، کنست رژیم صهیونیستی در شور نخست خود این قانون را با تأیید ۸۹ عضو و مخالفت ۸ عضو دیگر به تصویب رساند.

به موجب این قانون، تابعیت یا اقامت اسرای فلسطینی که از تشکیلات خودگردان فلسطین حقوق و تسهیلات دریافت کرده و به اقدامات امنیتی محکوم شده اند، لغو خواهد شد.

در متن این قانون آمده است که وزیر داخلی باید سلب تابعیت یا اقامت و کوچاندن اسرای فلسطینی را که از تشکیلات خودگردان حقوق و تسهیلات دریافت کرده اند، طی ۱۴ روز تأیید کند و وزیر دادگستری هم ظرف هفت روز باید با آن موافقت کند و دادگاه نیز ۳۰ روز فرصت دارد تا حکم را برای اجرا تأیید نماید.

به موجب این قانون، هر اسیری که به اجرای عملیات ضدصهیونیستی و حبس محکوم شود و برای وزیر داخلی ثابت شود که از تشکیلات خودگردان مبالغی دریافت کرده است به منزله این خواهد بود که از تابعیت یا اقامت خود صرف نظر کرده است.