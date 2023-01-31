به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی و اعضای کابینه دولت مردمی، صبح امروز سه‌شنبه (۱۱ بهمن) در آستانه چهل و چهارمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و ایام دهه مبارک فجر، با حضور در مرقد مطهر امام راحل، با نثار تاج گل و قرائت فاتحه ضمن ادای احترام به معمار بزرگ انقلاب و جمهوری اسلامی، بار دیگر با آرمان‌های امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.

در این مراسم حجت الاسلام سید حسن خمینی، تولیت حرم مطهر امام خمینی (ره) نیز حضور داشت.

رئیس جمهور و اعضای دولت همچنین پس از تجدید میثاق با آرمان‌های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، بر مزار شهدای ٧٢ تن، شهیدان رجایی و باهنر، شهید بهشتی و شهدای هفتم تیر و نیز گلزار شهدای بهشت زهرا (س) حضور یافتند و با قرائت فاتحه و اهدای گل به مقام والای این شهدا ادای احترام کردند.