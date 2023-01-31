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۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۴۷

چرا شکست آمریکا در اوکراین حتمی است؟

چرا شکست آمریکا در اوکراین حتمی است؟

روزنامه دیلی‌‍ صباح ترکیه در گزارشی با اشاره به تجربه چند دهه اخیر ارتش و دولت آمریکا در جنگ‌های مختلف استدلال می‌کند که به احتمال زیاد اوکراین نیز به شکست‌های آمریکا اضافه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «بورجان توتار»، روزنامه‌نگار ترکیه‌ای و ستون‌نویس روزنامه «دیلی صباح» ترکیه در گزارشی استدلال می‌کند که احتمالاً اوکراین هم به شکست‌های آمریکا در شبه‌جزیره کره، ویتنام، افغانستان، لیبی، سوریه، و عراق اضافه خواهد شد.

به نوشته توتار، دلیل این شکست هم این است که ارتش آمریکا پس از جنگ جهانی دوم در هیچ جنگی پیروز نشده است. در واقع آنها غیرممکن را می‌خواهند، بنابراین آمریکا وارد هر جنگی که می‌شود، با شکست از آن بیرون می‌آید.

وی در ادامه استدلال می‌کند که بخشی از توضیح دلیل این شکست‌های متوالی این است که سیاست‌مردان و دولت‌مردان آمریکایی درباره کشورهایی که با آنها مقابله می‌کنند، اطلاعات کافی ندارند.

نویسنده با اشاره به چرایی شکست آمریکا در ویتنام و افغانستان می‌نویسد: مثلاً «جان اف کندی»، «لیندون جانسون»، و «ریچارد نیکسون»، رؤسای جمهور آمریکا در دوران جنگ ویتنام اطلاعات بسیار کمی درباره روابط ویتنام و اتحاد جماهیر شوروی (سابق) داشتند. مثال دیگر اینکه پس از حملات ۱۱ سپتامبر و لشکرکشی آمریکا به غرب آسیا، مشخص شد که تعداد خیلی کمی از آمریکایی‌ها متوجه تفاوت بین شیعیان و سنی‌مذهب‌ها می‌شدند.

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کد مطلب 5696746
محسن وفایی

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    نظرات

    • عبدالله IR ۱۳:۴۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      30 4
      پاسخ
      من فکر میکنم که همه مردم کره خاکی باید علم وعقل و زمان و عدالت را به عنوان تنها مرجع تصمیم‌گیری در جهان انتخاب کنند و همه قوانین بشری و بین المللی را طبق حق و عدالت و خواسته بشریت تنظیم کنند و این تبعیض وبی عدالتی ها . وتو و.....باید برداشته شود و الی هرگز در این جهان علمی رسانه ای که همه خواهان عدا
    • IR ۱۶:۰۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      41 35
      پاسخ
      امریکایی ها ظلم های زیادیکردن الان باید با خفت پس بدن
    • جواد IR ۱۶:۵۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      29 31
      پاسخ
      امریکا از همین الانش هم در اوکراین شکست خورده هس وتمام کشورها برخلاف میل باطنی با امریکا همکاری میکنن وروسیه قدرت ادامه جنگ را دارد چون از خود انها پول (نفت وگاز) خواهد گرفت وبر سر خودشان خواهد کوبید ودر این میان بزرگترین حامی و دلگرمی روسیه ترکیه هس چون چهار راه ارتباطی با دنیا هس وبا وجود ترکها
      • گوشتکوب IR ۱۸:۱۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
        27 21
        هاهاهاهاها ترکیه خره کیه .بزرگترین حامی و دلگرمی و متحد اصلی روسیه ایران هست و بزودی ایران و روسیه و ارمنستان سه برادر جدایی ناپذیر جشن پیروزی بر ناتو و اسرائیل را باهم شریک میشوند. دنیای بعد از جنگ دیگه جای خطرناکی برای ترکیه و آمریکا و اروپا خواهد بود
    • رزمنده ی دوران دفاع مقدس IR ۲۱:۰۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      9 6
      پاسخ
      کجای تاریخ آمده آمریکا درجنگهایی که براه انداخته ده درصد موفق بوده جزشکست خورده شاید درافغانستان وعراق پیروز شده
    • جواد IR ۲۳:۰۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      6 6
      پاسخ
      وقتی یک روزنامه نگار پیشگو میشود .
    • ناشناس IR ۰۸:۳۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      16 5
      پاسخ
      آمریکا با ضعیف شدن اروپا بهتر بر آنها رهبری میکند و بیشترین فروش را در اروپا دارد. ادامه جنگ به نفع آمریکاست.
    • کارگر شیطان پرست عدالت خواه IR ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      14 6
      پاسخ
      در میدان نبرد همیشه یک نفر پیروز میشود و مسخره هست فکر کنیم روسیه به اکراین خواهد باخت همین الان نیمی از جمعیت چهل ملیونی اکراین به روسیه رفته و باقی بازیچه زلنسکی یهودی و غرب هستند در واقع انها باختند مردم خود را کلی بدهی و تخریب روسیه باید با سلاح ارزان به جنگ نظام سرمایه داری غرب برود سلاح انها پ
    • ابوالفضل IR ۱۷:۱۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      1 1
      پاسخ
      درحال حاضر اوکراین مثل استخوان توی گلوی آمریکاواروپا میمونه و پیروز این جنگ بطور حتم روسیه هستش
    • حسام IR ۲۱:۴۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      1 1
      پاسخ
      بیسته روسیه..
    • چگووارا IR ۰۶:۴۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
      9 1
      پاسخ
      هر کشوری که متجاوز باشه محکوم به شکست
      • بنده ی خدا IR ۱۴:۵۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
        3 1
        آمریکا و غرب متجاوز بودن که میخواستن پایگاه ناتو رو کنار روسیه مستقر کنند و روسیه بارها هشدار داد
    • Manoo IR ۱۸:۵۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
      1 0
      پاسخ
      علت اصلی موفق نبودن آمریکا(نه شکست) به نظر من فقط یک چیز است دور بودن نقاط درگیری از کشور آمریکا، روی پایگاه نمیشود حساب کرد
    • ح IR ۲۰:۰۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
      0 1
      پاسخ
      گور پدرآمریکا آوکراین
    • IR ۲۳:۳۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
      1 1
      پاسخ
      آمریکا بر خلاف تصورات این روزنامه نگار در خیلی از جنگهایی که نام برده در ظاهر خود را شکست خورده نشان داده ولی باید دید مثلاً در بیست سالی که در افغانستان بود چه کرد . تمام ذخایر این کشور را دزدید در واقع آمریکا مانند عنکبوت عمل می کند کشورها را از هر طریقی که بتواند تصرف کرده و ذخایر آنها را چپاول م
    • ما IR ۲۱:۵۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
      0 1
      پاسخ
      جنگ‌تماعیار‌غرب‌علیه‌روسیه‌هدف‌ایران‌است‌روسیه‌هم‌پیمان‌ایران پیش‌مرگ‌ایران‌میشه‌اول‌روسیه‌را‌ازپای‌دربیارند‌ولی‌اصل‌ایران‌واسلام‌است‌غرب‌دوهدف‌دنبال‌میکند‌نظم‌نوین‌تک‌قطبی‌اول‌ایران‌وروسیه‌واخر‌چین‌بیشاز‌۷‌میلیار‌قصددارند‌نابود‌کنند‌زلزله‌وسونامی‌‌اتم
    • حمیدپور IR ۰۵:۲۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
      0 0
      پاسخ
      اشتباه ، امریکا قدرت نظامی آن شده دشمن خدا قانون پاک خدا ؟ جنگ خون حرام همجنس بازی حرام شهر ایتالیا نگاه کنید؟ ظلم به مظلوم حرام امریکا امروز معلم شیطان درس شیطان پرستی داد ؟؟؟؟؟؟؟ قبول کنید یا نه
    • IR ۰۷:۱۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
      1 3
      پاسخ
      آمریکا شکست نخورده آنها فقط نمیخواهند تلفات بدهند برای جان سربازان ارزش قائل هستند
    • محمد IR ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
      0 0
      پاسخ
      امریکا متجاوز بود که باخت روسیه متجاوز در جنگ افغانستان باخت با ان همه نیرو متجاوز مساوی با باخت همانطور صدام با تمام نیرو های جهانی باخت چون خاک و ارق ملی همیشه بر متجاوز پیروز است

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