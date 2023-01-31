چرا شکست آمریکا در اوکراین حتمی است؟

به گزارش خبرگزاری مهر، «بورجان توتار»، روزنامهنگار ترکیهای و ستوننویس روزنامه «دیلی صباح» ترکیه در گزارشی استدلال میکند که احتمالاً اوکراین هم به شکستهای آمریکا در شبهجزیره کره، ویتنام، افغانستان، لیبی، سوریه، و عراق اضافه خواهد شد.
به نوشته توتار، دلیل این شکست هم این است که ارتش آمریکا پس از جنگ جهانی دوم در هیچ جنگی پیروز نشده است. در واقع آنها غیرممکن را میخواهند، بنابراین آمریکا وارد هر جنگی که میشود، با شکست از آن بیرون میآید.
وی در ادامه استدلال میکند که بخشی از توضیح دلیل این شکستهای متوالی این است که سیاستمردان و دولتمردان آمریکایی درباره کشورهایی که با آنها مقابله میکنند، اطلاعات کافی ندارند.
نویسنده با اشاره به چرایی شکست آمریکا در ویتنام و افغانستان مینویسد: مثلاً «جان اف کندی»، «لیندون جانسون»، و «ریچارد نیکسون»، رؤسای جمهور آمریکا در دوران جنگ ویتنام اطلاعات بسیار کمی درباره روابط ویتنام و اتحاد جماهیر شوروی (سابق) داشتند. مثال دیگر اینکه پس از حملات ۱۱ سپتامبر و لشکرکشی آمریکا به غرب آسیا، مشخص شد که تعداد خیلی کمی از آمریکاییها متوجه تفاوت بین شیعیان و سنیمذهبها میشدند.
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