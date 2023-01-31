کرواسی: کریمه هرگز دوباره بخشی از اوکراین نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، زوران میلانوویچ، رئیس جمهور کرواسی با تشریح جزئیات مخالفت زاگرب با ارسال کمک نظامی به کییف، گفت که شبهجزیره کریمه که در سال ۲۰۱۴ به روسیه الحاق شد، هرگز دوباره بخشی از قلمرو اوکراین نخواهد شد.
قانونگذاران کرواسی دسامبر ۲۰۲۲ با پشنهاد پیوستن این کشور به کارزار اتحادیه اروپا در حمایت از ارتش اوکراین مخالفت کرده و در نتیجه، شکاف عمیقی بین میلانوویچ و آندری پلنکوویچ، نخست وزیر کرواسی ایجاد شد.
میلانوویچ که همواره منتقد آشکار سیاست غرب در اوکراین بوده، گفته است که دوست ندارد کشورش به عنوان تازهترین عضو اتحادیه اروپا، با پیامدهای فاجعهبار جنگ ۱۱ ماهه اوکراین مواجه شود.
وی در جریان بازدید از پادگانهای نظامی مستقر در شهر پیترینجا، با اشاره به حمایت نظامی غرب از اوکراین گفت: کاری که غرب درباره اوکراین انجام میدهد «به شدت غیراخلاقی است زیرا هیچ راهحلی برای این جنگ وجود ندارد.»
وی اضافه کرد که رسیدن تانکهای آلمان به جبهه اوکراین، تنها به نزدیکتر شدن روسیه به چین کمک میکند. به گفته وی، «واضح است که کریمه دوباره هرگز بخشی از اوکراین نخواهد شد.»
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین متعهد شده تا شبهجزیره کریمه را به قلمرو این کشور بازگرداند؛ منطقهای که روسیه در سال ۲۰۱۴ آن را به خاک خود الحاق کرد.
روسیه اعلام کرده که پس از آنکه نیروهای این کشور کریمه را تحت کنترل خود درآوردند، همهپرسی برگزار شده در این شبهجزیره نشان داد که ساکنان این منطقه با تمام وجود خواستار الحاق به روسیه بودند.
میلانوویچ با انتقاد از کشورهای غربی به دلیل استفاده از استاندادرهای دوگانه در سیاست بینالملل، تاکید کرد که روسیه برای توجیه تصرف بخشهایی از اوکراین، به «الحاق کوزوو» از سوی جامعه بینالملل استناد خواهد کرد.
مقصود میلانوویچ، اعلام استقلال کوزوو در سال ۲۰۰۸ پس از جنگ سالهای ۱۹۹۸-۱۹۹۹ است؛ جنگی که کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) با ادعای حفاظت از کوزوو که اکثریت جمعیت آن را آلبانیتبارها تشکیل میدهند، صربستان و مونتهنگرو را به عنوان بخشهای بازمانده از یوگوسلاوی سابق بمباران کردند.
وی تاکید کرد: ما خلاف خواسته صربستان، کوزوو را به رسمیت شناختیم و این در حالی است که کوزوو به صربستان متعلق است.
رئیس جمهور کرواسی یادآور شد که او استقلال کوزوو را زیر سوال نمیبرد و تنها سیاست دوگانه غرب را به چالش میکشد.
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