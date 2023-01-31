انقلاب اسلامی دست بیگانگان را از کشور کوتاه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما صبح سه شنبه در دیدار با فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی استان کرمانشاه به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: در آیات قرآن می‌خوانیم که فلسفه بعثت پیامبران الهی این بود که بشر را از ظلمات خارج کرده و وارد نور کنند و می‌بینیم امام خمینی (ره) هم همین ایده را دنبال و مردم را با اصل اسلام آشنا کرد.

وی افزود: ایام الله در قرآن آمده است و اهمیت آن را خداوند متعال برای مؤمنین گوشزد می‌فرمایند، دهه فجر انقلاب اسلامی هم به عنوان ایام الله است زیرا باعث تجدید حیات سیاسی و معنوی اسلام شد و مردم را با عظمت اسلام آشنا کرد.

امام جمعه کرمانشاه پیرامون اقتدار فعلی کشور و ضرورت تبیین آن، تصریح کرد: در گذشته مقدرات کشور ما دست آمریکایی‌ها بود و مسئولان وقت ما اراده‌ای نداشتند که بتوانند برنامه‌ای را برای اقتدار کشور انجام دهند اما الان ما قدرتمان متکی به اراده ملت است، هرچند استکبار مدام تفکر جدایی دین از سیاست را القا می‌کند و توطئه‌های جدایی دین از سیاست را دنبال می‌کند اما امام راحل (ره) از همان ابتدا فکر حوزه‌ها را عوض کرده و به روحانیون دستور داد باید وارد عرصه سیاست شوند، زیرا سیاست جز اصل اسلام است.

علما با اشاره به اهمیت مدیریت بومی خاطر نشان کرد: روحانیت توانایی دارد برنامه‌های بزرگ حکومتی را اجرا کند و تلفیق موفقی از اسلام سیاسی ارائه دهد که می‌تواند الگویی تمام عیار برای آزادیخواهان جهان باشد که البته این منبعث از قدرت بی بدیل اسلام است زیرا اسلام در ذات خود چون متصل به وحی بوده، بسیار توانا است.

وی در خصوص اهمیت انقلاب اسلامی در هندسه سیاسی و فرهنگی جهان، افزود: امروز چشم امید مظلومان و آزادیخواهان جهان به انقلاب اسلامی ایران دوخته شده است و باید این عظمت بی نظیر را در برنامه‌های تبیین خود قرار دهیم تا بدانند گمگشته انسان‌ها در چه عظمتی نهفته است زیرا اسلام توانایی و قدرت هدایت دارد و خوب می‌تواند با برنامه پیش ببرد.

امام جمعه کرمانشاه با اشاره به اهمیت متکی به خدا بودن، تأکید کرد: باید بدانیم امام راحل (ره) در ابتدای انقلاب کسی را نداشت و تنها بود اما چون انگیزه بالای اسلامی و الهی داشت موفق شد انقلاب اسلامی را در عرصه ایران مدیریت کند و حکومت جدیدی را در لوای دستورات الهی پیاده کند.

علما گفت: انقلاب اسلامی بیان زیاد دارد، که در منویات مکرر مقام معظم رهبری همواره هویدا بوده و ایشان مدام بر آن اصرار می‌کنند، اول جهاد تبیین و دیگری ضرورت امید دادن به مردم است زیرا این حربه دشمن است که مردم را نسبت به دستاوردهای انقلاب ناامید می‌کند و از طرفی باید بدانیم اعتماد به استکبار و آمریکا خطای بزرگ است و اگر نگاهی به تاریخ داشته باشیم می‌دانیم که آمریکا و استکبار نجیب نیستند و هیچگاه دوستان ما نبوده‌اند.

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