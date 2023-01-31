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۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ۱۲:۴۷

با حضور در مرقد مطهر امام خمینی(ره)؛

استاندار تهران با آرمان های امام راحل تجدید میثاق کرد

استاندار تهران با آرمان های امام راحل تجدید میثاق کرد

ری- استاندار تهران به همراه معاونین، مدیران کل دستگاه ها ، فرمانداران و ائمه جمعه استان به مناسبت دهه مبارک فجر با حضور در مرقد مطهر امام راحل با آرمان‌های ایشان تجدید میثاق کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فخاری پیش از ظهر سه شنبه به همراه معاونین، فرمانداران استان، ائمه جمعه، جمعی از مدیران کل دستگاه‌ها و مدیران کل ستادی استانداری تهران همزمان به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با حضور در حرم مطهر امام راحل (ره) با آرمان‌های والای ایشان، رهبری و شهدا تجدید پیمان کردند.‌

بر اساس این گزارش شرکت کنندگان در این آئین معنوی ضمن نثار تاج گل، قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام شامخ معمار کبیر انقلاب اسلامی با آرمان‌های والای امام راحل (ره)، شهدا و رهبر فرزانه انقلاب عهدی دوباره بستند.

کد مطلب 5697022

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